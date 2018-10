A Szederkényt is legyőzte az éllovas Pécsvárad

Az ősz egyik legjobban várt meccsén a listavezető Pécsvárad ugyanis végig jobban futballozott a második helyezett Szederkény otthonában, végül mégis alaposan meg kellett izzadnia a győzelemért, az utolsó pillanatokban a hazaiak kishíján egyenlíteni tudtak kétgólos hátrányból, végül azonban 2-1-re nyert a Pécsvárad.

Szederkény–Pécsvárad 1-2 (0-1)

Szederkény. V.: Nagy I. István. Szederkény: Andorkó – Kopeczky, Hideg L., Mándity, Kása – Maml (Zsebe D., 57.), Kiss I. (Máté Gy., 57.), Bálint Á., Grassy (Rázsics, 78.) – Zsebe G. (Hafner, 81.), Hergenrőder. Edző: Lőrinc Antal. Pécsvárad: János G. – Németh A., Krapecz, Spannenberger M., Hambuch – Szabó K. (Nácsa, 78.), Bozó, Bartal (Kőnig, 84.) – Petrovics (Kungl, 44.), Szentes (Varga B., 86.), Bodor (Takács Á., 63.). Edző: Varga László.

Gólok: Mándity (91.), ill. Bodor (32.), Bozó (77.).

Valahogy úgy volt vele mindenki, hogy ha valaki meg tudja szorongatni a Megye I. mezőnyéből kiemelkedő Pécsváradot, az a Szederkény lesz. nem csoda, hiszen a két csapat tegnap délutáni összecsapása előtt csak Lőrinc Antal együttese mondhatta el magáról a Pécsváradon kívül, hogy még nem kapott ki ebben a szezonban. Ennek megfelelően egy elég küzdelmes meccs kerekedett a szederkényi rangadóból már az első félidőben. Az első gólra a 32. percig kellett várni, ekkor a vendégek szerezték meg a vezetést, amit aztán jó sokáig őriztek is.

Egészen az utolsó szűk negyedóráig érintetlenek maradtak a hálók, ekkor azonban jött egy jobbról élesen belőtt pécsváradi labda, és mire a hazaiak feleszméltek, már a kapuban is volt a bogyó. És bizony 0-2-nél úgy tűnt, minden érdemi kérdés eldőlt. Igen ám, csakhogy a Szederkény még így sem adta fel. A hosszabbítás perceiben egy szöglet után jött a szépítés, és a találkozó utolsó pillanataiban az egyenlítés is meglehetett volna a hazaiaknak – a nagy lehetőség azonban kimaradt. Így végül, ha vért izzadva is, de nyert a Pécsvárad, amely kilencedik bajnokiján is három pontot szerezve toronymagasan vezeti a bajnokságot.



Mohács–Sellye 0-1 (0-1)

Mohács. V.: Nyakas Balázs. Mohács: Csobán – Pókos M., Strigencz, Bódis, Marton – Jáger (Horváth G., 73.), Lőrincz A. (Pókos Cs., 22.), Brukner, Fischer (Kovács P., 60.)– Spannenberger J., Schmidt Zs. Edző: Székely István. Sellye: Bene – Knippl, Orlovics, Varga V., Bosnyák – Tóth Á., Kovács M., Dick, Kászonyi – Jónás, Bóka (Botykai, 90.). Edző: Somogyi Zoltán.

Gól: Jónás (2.).



Komló–Bóly 1-2 (0-0)

Komló. V.: Kreskai Tamás. Komló: Lackó (Németh D., 46.) – Kolat, Szászfai, Rein, Miltner (Doboviczki, 84.)– Kacsa (Tóth Sz., 82.), Vörös, Vass, Bolboaca S. – Bíró Cs., Hideg M. Edző: Balázs Péter. Bóly: Rétyi – Tóth L., Jukics, Vénosz, Édelmann – Magyar (Ambrus, 30.), Erdélyi, Somogyi, Szíjártó (Kovács R., 59.) – Csőke, Szabó Zs. (Grósz, 74.). Edző: Gulyás Gergely.

Gólok: Bíró Cs. (63.), ill. Szabó Zs. (60.), Édelmann (64.).



PEAC–Siklós 2-3 (2-1)

Pécs. V.: Horváth György. PEAC: Házenauer – Magyar (Gelencsér P., 61.), Wieland, Molnár G., Jeránt – Horváth V. (Vekkeli, 77.), Dargó, Gelencsér B., Gál – Makai, Lauer. Edző: Fazakas András. Siklós: Szabó B. – Árvai (Suba, 64.), Kósa, Bognár, Molnár S. – Pásztor, Hazenauer, Sztojka (Nagy B., 84.), Horváth I. – Schmidt P. (Sztojka N., 64.), Kolompár (Peschka, 58.). Edző: Nagy Balázs.

Gólok: Lauer (20., 27.), ill. Kolompár (7.), Sztojka A. (70.), Suba (92.).



Boda–Lovászhetény 2-0 (1-0)

Boda. V.: Gellén Antal. Boda: Kácsor – Lotz V., Dankó, Sztanics, Máté R. – Palló, Nagy Z., Bacskai, Pálfalvi (Kardos, 78.) – Lotz Á, Kovács K. (Hodosán, 61.). Edző: Nagy Csaba. Lovászhetény: Grunda – Nánási, Bódis, Eke, Fischer – Király, Szücs, Zoulquarnain, Právics (Lehota, 46.) – Kelemen (Blész, 61.), Prigli (Kőszegi, 46.). Edző: Takács Ferenc.

Gólok: Pálfalvi (10.), Bacskai (76.).



Harkány–Villány 2-2 (1-1)

Harkány. V.: Nagy Zsolt. Harkány: Tamás N. – Körmendi, Varga B., Markotics, Schvedics – Teszárik, Oberländer, Kovács G., Geczó (Nagy N., 55.) – Borka (Keresztes, 87.), Dobrosi. Edző: Weinert Zsolt. Villány: Ujvári – Pfefferman, Pauk, Elek (Horváth J., 69.), Urszics – Buni B., Stefán (Márkovics, 18.), Bősz, Czibere – Fischer (Szabó B., 69.), Alabert. Edző: Polgári Csaba.

Gólok: Geczó (20.), Teszárik (68.), ill. Buni B. (11.), Pauk (79.).



A góllövőlista állása:

9 gólos: Alabert Krisztián (Villány).

8 gólos: Hergenrőder Tamás (Szederkény), Hideg Mihály (Komló), Kovács Károly (Boda).

7 gólos: Lauer Norbert (PEAC), Reith Renátó (PVSK).

6 gólos: Bacskai Péter (Boda), Bíró Csaba (Komló), Jónás Gergő (Sellye), Szabó Zsolt (Bóly), Szentes Krisztián (Pécsvárad).

5 gólos: Borka Richárd (Harkány), Bozó László (Pécsvárad), Geczó Patrik (Harkány), Miltner Szabolcs (Komló).

4 gólos: Bóka Bálint (Sellye), Fülöp András (Mohács), Varga Balázs (Pécsvárad).

Képünk a Pécsvárad egy korábbi mérkőzésén készült.