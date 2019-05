A szélre nem lehetett panaszuk a résztvevőknek

Háromnapos versennyel kezdték meg a szezont a vitorlások, modellvitorlások és szörfösök Orfűn, a Pécsi tavon.

Péntektől vasárnapig tartott az Orfűi Tókerülő Hétvége, ami idén is nagy sikert aratott. A legfrissebbek a modellvitorlások voltak, akik már pénteken megmérkőztek egymással, majd szombaton és vasárnap is vízre szálltak – az utolsó napon aztán a vitorlások és a szörfösök is beleadtak apait-anyait. A szélre nem lehetett panasz, hektikusan ugyan, de fújt rendesen, kicsit azért lehetett volna melegebb, de egy verseny nem kívánságműsor.

A Tókerülő Hétvége szombati napján tartották meg a hagyományos tókoszorúzást, Füziné Kajdy Zita polgármester és Rács Zoltán, az Orfű-Pécsi tó Nonprofit kft. ügyvezetője helyezte a vízre a koszorút. Ugyanekkor megemlékeztek Csaba Andrásról, a közelmúltban elhunyt kiváló kajakedzőről, akinek tiszteletére a Pécsi Kajak-Kenu Club sportolói, edzői, korábbi versenyzői, szülők mind-mind hajóba szálltak, s közösen eveztek egy tókört.

– A vasárnapi tókerülő vitorlás verseny érdekessége az volt, hogy abszolútban egy szörfös végzett a második helyen: Kálmándy Ferenc majdnem mindenkit megelőzött – tudtuk meg Bodnár Imrétől, a házigazda Orfűi Vitorlás Egyesület elnökétől.

A Tókerülő Hétvége Eredményei a következők. Optimist hajóosztály: 1. Periskics László (OVE), 2. Huba Zétény (OVE), 3. Huba Zsombor (OVE). Finn hajóosztály: 1. Csonka András (OVE), 2. Rács Zoltán (OVE), 3. Storcz Tamás (OVE). Laser Bahia hajóosztály: 1. Vincze Gábor–Lovász Imre (OVE), 2. Kaluczky Zoltán–Kaluczky László (OVE), 3. Olosz Iván–Varga József (OVE).

Medvehagyma Regatta modellvitorlás verseny: 1. ifj. Csóka László, 2. Forró Krisztián, 3. Garay György. Tókerülő modellvitorlás túraverseny: 1. ifj. Csóka László, 2. Országh Tibor, 3. Kiss Miklós. Modellvitorlás pályaverseny: 1. ifj. Csóka László, 2. Országh Tibor, 3. Nagy Ferenc.