A Szentlőrinc II. vendégei lesznek a mohácsiak

A labdarúgó AutóCity Volkswagen Megyei I. osztály 21. fordulójában a dobogós helyen álló Szentlőrinc II. próbálna meg borsot törni a még veretlen Mohács orra alá, a Pécsvárad a Sellye vendége lesz, a Villány pedig a Kétújfaluhoz utazik.

Április 11. vasárnap, 11.00

Szentlőrinc II. (3.)– Mohács (1.)

Az elmúlt néhány fordulóban őszi önmagát idézte a Szentlőrinc II., s ennek köszönhetően vissza is lépett a dobogóra Horváth Zoltán együttese. Ehhez persze az is hozzájárult, hogy mostanában többen is visszajátszottak az NB II.-es csapatból. A Mohácsot a bajnoki címtől már csak a matematika választja el, vasárnap egy újabb lépést tehetnek az arany felé a Duna-partiak.

Horváth Zoltán, a Szentlőrinc II. edzője: – Nagyon nehéz hetünk van, hiszen szerdán játszottunk a PEAC-cal, vasárnap délelőtt már a Mohácsot fogadjuk, illetve szombaton az ifinek is van egy meccse, így az ifistákat sem tudom végig játszatni másnap. Nem beszélve arról, hogy az NB II.-es csapat is pályára lép vasárnap. Még nem tudjuk, milyen kerettel állunk ki, de természetesen így is megpróbálunk nyerni, hiszen ez mégiscsak egy rangadó, és mi lehetnénk az első csapat, aki megveri a listavezetőt. Mindent meg fogunk tenni ennek érdekében, de nagyon nehéz lesz.

Kvanduk János, a Mohács edzője: – Továbbra is nagyon motivált a társaság, minél több meccset akarunk nyerni. Csak ez lebeg a szemünk előtt. Gondolunk-e a veretlen bajnoki címre? Borzalmasan nehéz veretlenül bajnokságot nyerni, nagyon kevés csapatnak sikerült ez a világon. Szép dolog lenne, de rögtön itt van egy elég komoly akadály a hétvégén. Szeretnénk végig kézben tartani a mérkőzést, remélem, a mi akaratunk fog érvényesülni, és ez az eredményben is megmutatkozik. Az őszi, Szentlőrinc II. elleni meccsünk óta mindkét csapat sokat változott, szóval abból a mérkőzésből sok következtetést nem lehet levonni. Arra számítok, egy labdabirtokló, technikailag képzett együttes ellen fogunk játszani. Sok hiányzónk van, de bízom benne, hogy tudjuk pótolni őket, és fenn tudjuk tartani az eddigi teljesítményünket.

Április 10., szombat, 15.30

Lovászhetény (8.)– PTE-PEAC (6.)

A Lovászhetény kiváló formát mutatott az elmúlt hetekben, de a pécsiek sem panaszkodhatnak, hiszen ebben az évben még nem veszítettek mérkőzést. Bár a Komló közel volt ahhoz, hogy megszakítsa Makaiék remek szériáját, de Lőrinc Antal tanítványai tartalékosan is pontot mentettek. Ha a Lovászhetény meglepetést okoz, akkor felzárkózhat 3 pontra a PEAC mögé, vendégsiker esetén viszont tovább roboghat a dobogó irányába a pécsi együttes.

Sport36-Komló (7.)– Szederkény (13.)

A Komló fájó két pontot veszített el az elmúlt hétvégén. Ugyan a PEAC vendégeként nem rossz eredmény a döntetlen, de ha azt nézzük, hogy Tóth Máté együttese a 82. percben még 3–1-re vezetett, érthető a csalódottság. A Bányász szombaton otthon javíthat, a Szederkény ellen már nem hibázhatnak Miltnerék, ha továbbra is ott szeretnének maradni az első hatos sarkában.

Április 11., vasárnap, 15.30

Bóly (9.)– Gyógyfürdő Harkány (14.)

Nagy kő eshetett le a bólyiak szívéről az előző fordulóban, ugyanis november óta először szereztek három pontot. A rossz szériát a Sellye elleni kiütéses, 4–0-s siker szakította meg. Most ismét jó esélye van arra a gárdának, hogy győztesen hagyja el a pályát, hiszen az utolsó helyen álló Harkány látogat hozzá.

Kétújfalu (15.)–Villány (4.)

A villányiak előző két bajnoki mérkőzését egyaránt elhalasztották. Hol náluk, hol az ellenfélnél dőltek ki játékosok betegség miatt, de a Kétújfalut már újult erővel fogadja Kósa Zoltán együttese. Havasiék továbbra is jó esélyük van arra, hogy dobogós helyen fejezzék be a bajnokságot, de ehhez a sereghajtó ellen mindenképp be kell gyűjteniük a három pontot.

Siklós (12.)–PVSK (5.)

A Siklós és a PVSK is rendkívül hullámzó szezont fut. Ugyan a Vasút jóval előrébb áll, a siklósiakat sem szabad leírni, hiszen már a Pécsvárad ellen is képesek voltak 3 pontot szerezni. A pécsiek játéka kezd összeállni, s ha azt nézzük, hogy ebben a szezonban inkább idegenben sikeresek, akkor jó esélyük van arra, hogy megnyerjék a vasárnapi összecsapást.

Sellye O és R (11.)– Pécsvárad R-Bus (2.)

A Bóly elleni pofon után ismét nehéz feladat előtt áll a Sellye, ugyanis a mezőny egyik legerősebb csapatát, a címvédő Pécsváradot fogadja. Az előző körben, a PVSK vendégeként nem tudott betalálni Varga László együttese, de nehéz elképzelni, hogy ez sorozatban másodszor is előforduljon Wittrédiékkel. Az őszi meccsüket februárban pótolták a felek, azon találkozón 3–1-re győzött a Pécsvárad.

Megyei I. osztály