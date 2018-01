A szívüknek köszönhetik

Nagyon fontos és sokat érő győzelmet aratott a PEAC-Pécs női-kosárlabdacsapata hazai pályán a Cegléd ellen. Az utolsó öt perc óriási izgalmakat tartogatott, de a pécsiek hatpontos hátrányból felállva hozták a végjátékot.

A PEAC-Pécs női-kosárlabdacsapata számára nem volt éppenséggel álomba illő 2017 ősze. A bajnokságban sokáig csak szenvedett Gabriel Carrasco csapata (vagy leginkább végig..), majd a téli szünet előtt jött a hír, hogy a csapatkapitány, Raksányi Krisztina távozik Pécsről.

Ilyen előzmények után, de már Rasheed Ritával a fedélzeten fogadta este a pécsi gárda a Ceglédet. Az pedig nagyon gyorsan kiderült, hogy bizony ha Rasheed éppen egy betöréssel akar megpróbálkozni, akkor nem nyújt be kérvényt, meglódul azon nyomban – méghozzá hatásosan. Ha kosár nem is, fault azért rendre jött belőle. Az mondjuk más kérdés, hogy a PEAC támadójátéka az első 7-8 percben sokkal többet nem tartogatott. Imovbiohot és Vucsurovicsot ugyan megpróbálták pumpálni labdákkal a palánk alatt a hazaiak, de ezek a bejátszások vagy pontatlanok voltak, vagy a magasemberek kezéből pördült ki valahogy a bogyó folyton.

Közben a Cegléd apránként dobálta a ketteseket, és úgy is tűnt, hogy az első negyedet nyeri Cziczás László csapata, Mandics azonban a dudaszó pillanatában gondoskodott róla, hogy ne így legyen. A rövid pihenő ráadásul kimondottan jót tett a PEAC-nak, a pontatlanságok száma jelentősen csökkent, igaz, az szembetűnő volt, hogy a személyi hibákkal pocsékul gazdálkodtak a hazaiak. Na nem azért, mert olyan sokat követtek volna el, hanem épp ellenkezőleg. Az első félidőben összesen négy darab pécsi fault született. Pedig bizony jópár vendégtámadást meg lehetett volna előzni egy jó időzített odapiszkálással. A nagyszünethez érve maradt az egyetlen pontos pécsi vezetés, így lehetett tovább bizakodni.

A harmadik negyedben pedig egyre mosolygósabbak lehettek a hazai szurkolók. Köszönhetően Rasheed pazar triplájának, Mandics elképesztő perceinek – egymás után nyolc pontot szerzett –, és Makszimovics butaságának, aki egy szabálytalanság után még egy technikait is begyűjtött. Nagy kár, hogy a negyed végén Zsovár kétszer is betalált kintről, így a Cegléd vissza tudott jönni öt pontra.

Ez pedig bizony nagyban hozzájárult ahhoz, hogy izgalmas lett a meccs vége. De még mennyire! A vendégeknél Zsovár nagyon elkapta a fonalat, dobálta a hármasokat, majd az addig kintről nem is nagyon dobó Kányási is csatlakozott hozzá – a Cegléd pedig máris hat ponttal vezetett. Azonban a Pécset ez nemhogy összetörte, sokkal inkább feltüzelte. Jött Roberson a sarokból, Rasheed szintén kintről, Mandics zseniális duplája, végül Licskai trojkája (no meg a hatalmas pécsi szív) és a veszettnek hitt meccsből nagy győzelem kerekedett ki.

Ennél jobban aligha kezdhette volna az évet a PEAC – és Sarah Imovbioh is. A pécsi center brutális dupla-duplát hozott össze, 16 pontja mellett 20 lepattanót gyűjtött be.

PEAC-Pécs–Cegléd 79-74 (15-14, 17-17, 22-18, 25-25)

Kosárlabda-NB I., nők. Pécs, 250 néző. V.: Pálla, Farkas, Kulcsár. PEAC-Pécs: MANDICS 21, Wentzel, RASHEED 14/9, Vucsurovics 4, IMOVBIOH 16. Cs.: Roberson 12/3, LICSKAI 12/3, Tenyér. Vezetőedző: Gabriel Carrasco.

Cegléd: Medgyessy 10, KATONA 8, KÁNYÁSI 21/3, ZSOVÁR 13/12, Mokango 10. Cs.: Makszimovics 7, Popovics 5/3. Vezetőedző: Cziczás László.