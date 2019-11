A szurkolói igen, a Komló nem volt adakozó kedvében

Záporoztak zsákszámra a plüssfigurák a nézőtérről a pályára a nehéz sorsú gyermekek számára a Sport36-Komló–Dabas NB I-es kézilabda-mérkőzés előtt, de a csapat már nem volt olyan adakozó kedvében, mint szurkolói, így a vendégeknek pontok nélkül kellett hazautazniuk.

A mérkőzést gyors gólváltásokkal indították az alakulatok, de aztán a remek védő munkának és a könyörtelen befejezéseknek köszönhetően Jerkovicsék egy 4-0-ás rohanással elléptek ellenfelüktől. Sokáig tartotta is a Komló a 3-4 gólos különbséget, de a játékrész derekán egalizáltak a vendégek. Kilvinger Bálint gyorsan ki is kérte első idejét, hogy rendezze a Perisics-Szöllősi párostól olykor meg-meg rogyó védelmi falat, és megnyugtassa játékosait. Utasításai, változtatásai láthatóan be is váltak, hiszen ismét elaraszoltak ellenfelüktől, a szünetre így 20-16-os vezetéssel vonulhattak.

A fordulást követően 20 percig három gólos távolságban volt egymástól a két csapat, a látványos megoldásokat pedig egyre és egyre nagyobb hangorkán követte, még az első játékrész rögtönzött Scooter koncertjét is túlszárnyalva. A záró 10 percre aztán már lezárta a lényegi kérdéseket a Komló, 31-24 is állt a kijelzőn, a Dabason pedig látszott, már nem fog tudni felállni. A szurkolók is érezték ezt, és végig ünnepelték a mérkőzés utolsó szakaszát.

– Készültünk a mérkőzésre. Tudjuk, hogy hazai pályán mindenkin nagyobb a nyomás. A második félidő közepén rendeztük a védekezésünket, ami kellett ehhez a fölényes győzelemhez – mondta az örömittas Kilvinger Bálint a mérkőzést követően.

Sport36-Komló–Dabas 34-27 (20-16)

Férfi kézilabda NB I., 11. forduló. Komló, 900 néző. Komló: Granics – Szkokán 2, Zobec 5, Jóga 4, Katzirz, Jerkovics 6/1, Markovics 7/4. Csere: Takács 3/1, Grünfelder, Balázs 1, Sunajko 4, Vaskó 1, Manojlovity 1, Gajdos. Vezetőedző: Kilvinger Bálint. Dabas: Holló – Országh 3, Perisics 5, Szöllősi 6, Krsmancsics 2, Halász 5, Zakics 2. Csere: Podoba (kapus), Lepsényi, Ács T., Mikita 3, Szabó B. 1, Kekezovity. Vezetőedző: Tomori Győző.

Kiállítások: 3, ill. 14 perc.

Hétméteresek: 8/6 ill. 0

Piros lap: Szabó B..