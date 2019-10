A Tatabánya ellen debütál otthon a Sport36-Komló

Első hazai meccsére készül az idei bajnoki szezonban a Komló, és bár a papírforma szerint a Tatabánya esélyese a meccsnek, nehéz időszakot él meg a vendég együttes.

Először játszhat saját közönsége előtt idén a Sport36-Komló NB I.-es férfi kézilabdacsapata, amely a Tatabányát fogadja szombaton 18 órai kezdettel. Kilvinger Bálint legénysége folyamatosan javuló tendenciát mutatott eddig az idényben. Bár az első két meccsükön vereséget szenvedtek a Ferencváros és a Szeged ellen, azzal a két csapattal még senki nem bírt el ebben a szezonban. Ezt követően a Csurgó ellen a sírból felállva, bravúrral mentettek pontot Markovicsék, majd a Vác ellen már jött az első diadal is. Nyilvánvalóan most is ezen az úton haladna tovább a baranyai gárda.

Ami az ellenfelet illeti, helyezésük igen megtévesztő lehet, hiszen a 10. helyen tanyázik a tavalyi harmadik, egy ponttal lemaradva mostani riválisuktól. Egyetlen győzelmüket még az első fordulóban aratták az Eger ellen, azt három vereség követte. Igaz, ezeket a Fradi-Szeged-Veszprém trió ellen szenvedték el, utóbbi kettő ellen igen nagy különbséggel, de annak ellenére is, hogy sérülések nehezítik dolgukat, kiváló játékosaik vannak. Így még mindig ők az esélyesebbek a hétvégi találkozón.

– Fontos volt a Vác elleni siker. Ezen a héten így nyugodtan tudtunk tovább dolgozni – kezdte Kilvinger Bálint, a komló vezetőedzője. – Egy nagyon jó kerettel rendelkező Tatabányával találkozunk szombaton. Bár vannak sérültjeik, de azt gondolom, hogy továbbra is ők az esélyesei ennek a mérkőzésnek. Tudjuk, hogy nehéz periódust élnek meg, nehéz meccseik voltak, kikaptak a Fraditól, és a két naggyal, a Szegeddel és a Veszprémmel is játszottak. A célunk, hogy a legnagyobb erőkifejtésre késztessük őket, az hogy ez mire lesz elég, az szombaton kiderül.