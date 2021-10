A tavaly még elsőosztályú Budafok érkezik a PMFC-hez

Egy hét kihagyást követően robog tovább az NB II.-es labdarúgó-bajnokság, méghozzá egy újabb ínyencséggel. A tavaly még élvonalbeli, és idén gyengén rajtoló Budafok érkezik a szintén lassabban beinduló PMFC-hez vasárnap 17.00-ra. A Szentlőrinc Budaörsön játszik aznap 13 órától.

A Szolnok elleni győzelemmel zárta a második válogatott szünet előtti időszakot a PMFC. Az ott szerzett pozitív energiákat felhasználva pedig most dupla annyit, azaz két hetet készülhettek az újabb ellenfélre, a Budafokra. Természetesen amellett, hogy némi pihenőt is kaptak a játékosok, hogy felfrissülve érkezhessenek meg a találkozóra. Ez a luxus viszont most az ellenfélnek is rendelkezésére állt, s nem kétséges, a vendégek nagyon szeretnének újabb lépéseket tenni a tabella eleje felé, ahova sokan várták is őket.

– Nem sokban tért el a felkészülésünk az eddigiektől, hiszen ugyanolyan elánnal készültünk a Budafok elleni meccsre is, mint az összes többi bajnoki mérkőzésre. A célunk az, hogy jó eredményt érjünk el a vasárnapi összecsapáson – jelentette ki Vas László, a PMFC vezetőedzője.

A Szentlőrinc nagyszerű, tízmeccses veretlenségi sorozatát épp a most Pécsre látogató Budafok szakította meg a szünet előtt. Most Marián Sluka csapatának a Budaörs ellen kell bizonyítania, csak egy kis kisiklásról volt szó a tizenegyedik fordulóban. A hazaiak csapatát az elmúlt három meccsen Márkus Tibor helyett már Gabala Krisztián vezette harcba. Ezalatt négy pontot szereztek, s bár legutóbb kikaptak a Szombathelytől, az már most látható, sokkal kevesebb gólt kapnak, mint korábban, a rapszodikusra sikerült első nyolc fordulóban.

– Az új edzők érkezésével kicsit megváltozott a Budaörs játéka, sokkal szervezettebb, masszívabb lett a védekezése. Ez az eredményeken is látszik. Már nem azt a nyílt focit preferálják. Az előrefele játékban is jók, de sokkal stabilabban védekeznek – jelezte a Lőrinc vezetőedzője. – Főleg a labdavesztések utáni pillanatok, átmenetek lesznek döntőek. Amelyik csapat jobban reagálja le a labdaszerzéseket, -vesztéseket az a csapat lehet sikeres.

Akár az újonc is az élre állhat vasárnap

A forduló legnagyobb rangadóját az újonc Kecskemét játssza majd, amely meglepetésre a második helyig száguldott az első tizenegy mérkőzésén. Ezúttal a Nyíregyházával kell megmérkőznie, amely azt követően, hogy egy ideig az élen menetelt, mostanra már csak az ötödik pozíciót foglalja el a tabellán. Ha most a liláknak sikerülne nyerniük, s a Szombathelyet megállítaná a Soroksár, akkor akár az élre is ugorhatnak.

A vasárnapi program: Budaörs–Szentlőrinc, Kecskemét–Nyíregyháza, Siófok–Békéscsaba, Soroksár–Szombathely (mind 13.00), PMFC–Budafok, Szolnok–Győr, Csákvár–Szeged, Diósgyőr–Dorog, Ajka–Tiszakécske (mind 17.00).

A 12. fordulóból kiemelt Vasas–III. kerületi TVE városi rangadót hétfőn 18.00-kor játsszák.

Merkantil Bank Liga NB II.