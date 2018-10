A tizedik győzelmet nehéz lesz majd megszerezni

Kőkemény meccsek várnak a három baranyai NB III.-as labdarúgócsapatra a hétvégi fordulóban. A listavezető Szentlőrinc rangadót vív a második helyen tanyázó Szeged-Grosics Akadémiával, a Kozármisleny a harmadik helyezett SZEOL-t fogadja, a PMFC pedig az éppen alatta tanyázó Paks II. vendége lesz.

Óriási csata vár vasárnap a Szentlőrincre, amely a bajnoki címre hajtó Szeged Grosics Akadémia vendége lesz. Persze abból kiindulva, hogy Turi Zsolt együttese zsinórban kilenc bajnokit nyert meg, köztük egyet az akkori második Dunaújváros otthonában, nincs mitől félnie.

– Görcsöljön az ellenfelünk, náluk cél a bajnoki cím! Nekünk most is nyugodtan kell futballoznunk, nincs okunk az idegeskedésre – mondta lapunknak Turi Zsolt, a Szentlőrinc vezetőedzője. – A dunaújvárosi bajnokin bizonyítottuk, hogy ilyen helyzetben is higgadtak tudunk maradni. Biztosan kemény meccs lesz, de mi mindenképpen folytatni akarjuk a jó sorozatunkat. Két meghatározó játékosra nem számíthat a tréner, Havas Attila és Németh Márk sérülés miatt kihagyja a rangadót.

Szentlőrincen hetek óta jó a hangulat, s az elmúlt napokban erre Kozármislenyben sem lehetett panasz. Az Iváncsa elleni idegenbeli siker sokat segített.

– Nagyon jó volt a hangulat a héten, bízom benne, hogy a vasárnapi bajnokit követően is mosolyogni fogunk – fogalmazott Németh Zsolt, a Kozármisleny edzője. – A SZEOL-lal évek óta kiélezett, nagy csatákat vívunk, amelyeken rendre egy gól dönt. Kívülről fújom már a kezdőjüket, úgy ismerem őket. Hazai pályán feltétlenül nyerni akarunk ellenük, remélem, saját közönségünk előtt is a jó arcunkat mutatjuk.

A PMFC-nek idegenben kell begyűjtenie a három pontot, s erre jó esélyük is van a piros-feketéknek. Ellenfelük az elég gyengén muzsikáló Paks II. lesz, amely eddig négy ponttal kevesebbet gyűjtött náluk – Vas László csapatának hétre kell növelnie a különbséget!

A program

A 12. forduló: Szeged Grosics–Szentlőrinc, Kozármisleny–SZEOL, Paks II.–PMFC, Kecskemét–Makó, Hódmezővásárhely–Honvéd II., Dabas–Szekszárd, Taksony–Rákosmente, Dunaújváros–Iváncsa.

NB III. Közép-csoport

1. Szentlőrinc 11 9 0 2 20–5 27

2. Szeged-Grosics 11 8 2 1 26–7 26

3. SZEOL 11 6 2 3 15–6 20

4. Dunaújváros 11 6 2 3 14–7 20

5. Bp. Honvéd II. 11 5 2 4 14–14 17

6. Taksony 11 5 2 4 13–13 17

7. Kozármisleny 11 4 5 2 15–8 17

8. Iváncsa 11 5 1 5 19-15 15

9. Szekszárd 11 4 1 6 5–12 13

10. Makó 11 4 1 6 12–20 13

11. Kecskemét 11 3 4 4 14–14 13

12. Dabas 11 3 4 4 13–18 13

13. Rákosmente 11 3 2 6 12–17 11

14. PMFC 11 2 4 5 9–15 10

15. Paks II. 11 1 3 7 4–19 6

16. Hódmezőv. 11 0 6 5 5–15 6