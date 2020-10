A trónkövetelő Beremendet fogadja a Véménd

A címvédő a trónkövetelőt fogadja a labdarúgó AutóCity Volkswagen Megyei II. osztály hétvégi rangadóján.

A listavezető Beremend ebben a szezonban még nem veszített el mérkőzést, de talán most lesz a legnehezebb dolga, hiszen a legutóbbi bajnok Véménd ebben az idényben is remekel. Bíró Ferenc tanítványai eddigi hat meccsükből ötöt megnyertek, s csupán csak egyszer kaptak ki, így (a Beremendnél egy mérkőzéssel kevesebbet játszva) másodikok a tabellán. Ráadásul a góllövéssel sem áll hadilábon a két csapat: a Véménd a mezőny legjobbjaként 25 alkalommal talált be, míg a Beremend 22-szer volt eredményes. Azonban a vendégeknek vasárnap nélkülözniük kell mesterlövészüket, a góllövőlistát 10 góllal vezető Sztojka Norbertet, aki az előző körben az Ócsárd ellen piros lapot kapott.

A veretlenek táborát erősítő, jelenleg a harmadik helyen tanyázó a Töttös vendége lesz, így ha nem borul a papírforma, akkor Polgári Csaba együttese tovább nyújthatja remek szériáját. A negyedik Ócsárd sem valószínű, hogy most szenvedi el első vereségét, hiszen Miglincziék a 3 pontos Sombereket fogadják.

A Pellérd Palotabozsokon próbálkozhat újra a pontszerzéssel. A sereghajtó dolgát az is nehezíti, hogy egy kormányrendelet értelmében bizonytalan ideig nem használhatja az iskolai öltözőket és a sportcsarnokot sem, így hazai mérkőzései megrendezése kérdésessé vált. A klub közösségi oldalán arról is beszámolt, hogy az aktuális ellenfelekkel és a környékbeli egyesületekkel is egyeztetnek arról, hogy miként játsszák le az őszi szezont.

Az eredetileg vasárnap délre kiírt PEAC II.–Hosszúhetény találkozó időpontja és helyszíne is megváltozott, a mérkőzést szombaton 15 órai kezdettel játsszák le Pécsett, a Várkői-stadionban.

AutóCity Volkswagen Megyei II. osztály, 8. forduló

Október 10., szombat, 15.00

PTE-PEAC II. (5.)–Hosszúhetény (9.)

Október 11., vasárnap, 15.00

Töttös (11.)–Magyarbóly (3.), Palotabozsok (14.)–Pellérd (15.), Diana SE (10.)–Himesháza (7.), Nagykozár (12.)–Közműépker Lánycsók (8.), Véménd (2.)–Focivilág Beremend (1.), Ócsárd (4.)–Kaitz Agro Somberek (13.) Sz. D.