A Vasas sem tudta feltörni a Pécset

Otthon tudott tartani egy pontot a PMFC labdarúgócsapata a Vasas ellen az NB II. 15. fordulójában. Főleg mezőnyben vívtak nagy csatát az alakulatok, mivel egyik alakulat sem találta a réseket a másik védelmén. A Szentlőrinc előtte kikapott a sereghajtó Debrecen ellen.

Ahogyan azt már megszokhattuk, a PMFC jól szervezett, masszív védekezéssel várta a Vasast, amin a fővárosiak az első játékrészben nem igazán találták a réseket ezen az esős szerdai estén. A gólhoz legközelebb Pekár járt ebben a félidőben. A támadó a 22. percben indult el befele a jobb szélről, majd a Pécs kapujától 10 méterre egy visszahúzós csellel Németh Márkot is elfektette, azonban Helesfay lábbal védte a lapos lövését.

A Pécs közben gyors kontrákkal próbált zavart kelteni a félpályáig felmerészkedő vendég védők között, de a Viczián-Szilágyi páros mindig időben visszaért, és ha máshogy nem is, de kisebb faltokkal elejét vette a támadásoknak. Igaz, ezzel megteremtette annak a lehetőségét is, hogy a remekül fejelő pécsi védőknek be lehessen ívelni a labdát, azonban ők se igazán tudtak érvényesülni ezúttal. Így Jova kapuja nem forgott veszélyben. A rajongók szavától viszont a korlátozott létszám és a kötelező maszkviselet ellenére is zúgott az Újmecsekalja.

A fordulás után már többet birtokolta a labdát a PMFC, és a cserékkel lendületesebbé is vált a játéka. Azonban hiába a jobb tempó, a folyamatosabb labdajáratás, az utolsó passzokba rendszeresen hiba csúszott, a szögleteket követően pedig nem tudtak fejelni a pécsi védők. A gólhoz pedig így is közelebb járt a Vasas, amikor Szatmári centerezése megtalálta az ötösön álló Pátkait, de a kapáslövést óriási bravúrral hárította Helesfay.

Hiába próbálkozott ezt követően is bátran a Pécs veszélyes lövőhelyzetig nem jutott. Ezzel szemben a pécsi szurkolók pulzusa az utolsó percben megemelkedhetett, amikor Pátkai veszélyes helyzetben harcolt ki egy szabadrúgást. Azt viszont Szatmári röviden adta be, így Preklet ki tudta fejelni a próbálkozást.