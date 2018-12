A vezetőedzőnek abszolút nem hiányzik az izgalom

Szép szezont zárt a Sport36-Komló NB I.-es férfi kézilabdacsapata, amely a hetedik helyen telel a bajnokságban, s a nemzetközi porondon sem vallott szégyent. Kilvinger Bálint vezetőedző szerint a helyükön vannak.

– Nem hiányzik egy kis izgalom?

– Izgalom? Nem, most pont jó így, szép nyugalomban – válaszolta Kilvinger Bálint, a Sport36-Komló vezetőedzője.

– Tényleg nem nagyon kell a körmüket rágniuk a szezon miatt, nagyobb baj nem történhet a csapattal.

– Azért menet közben nem mindig érzem úgy, hogy nincs izgalom! A pontok száma és a helyezésünk alapján valóban úgy érezzük, hogy nyugodtan mehetünk majd neki a tavaszi folytatásnak, s építkezhetünk tovább. A játékban viszont léphetnénk előrébb.

– Miben kellene fejlődniük?

– A védekezésünk most nem volt olyan stabil, mint az előző években. Több gólt kaptunk, több hibát vétettünk. Igaz, hogy a lőtt gólok számát illetően viszont fejlődtünk. Úgy tűnik, a védekezésbe kicsit kevesebb, a támadójátékba pedig több energiát tettünk.

– A hetedik helyen állnak tizenöt ponttal. Elégedett?

– Ez szerintem teljesen rendben van. Mindenkit legyőztünk, aki jelenleg a tabellán mögöttünk van, az előttünk állók közül viszont csak a Csurgótól szereztünk pontot. Vagyis úgy tűnik, ez a helyezés reális.

– Nincs is hiányérzete?

– Ezzel kapcsolatban két dolog jut eszembe. Az egyik a bajnokság első fordulója, amikor nagyon kikaptunk Gyöngyösön. Nem az volt a baj, hogy alulmaradtunk, a vereség mértéke és a mutatott játék bosszantott. Szétestünk azon a meccsen. Aztán az EHF-kupát is ide lehet sorolni, még akkor is, ha számunkra ez egy bónusz volt az ősszel. Közel álltunk a továbbjutáshoz az Olympiakosz ellen, csak az idegenben lőtt gólok miatt estünk ki, ennek pedig nyilván nem örül az ember.

– Akadt meglepően jó egyéni teljesítmény?

– Nagy meglepetés nem ért, igaz, tudtam is, mire számíthatok. De érdemes kiemelni Igor Markovicsot, aki nem egyszer lőtt több mint tíz gólt, s szinte végig stabilan hozta magát. Emellett többen nyújtottak még kiegyensúlyozott teljesítményt, így például Granics, Sunajko, Gebhardtnak pedig voltak nagyon jó periódusai. Szrecsko Jerkovics ezúttal nem volt olyan kiemelkedő, mint korábban, mégis hoztuk a meccseket, ami annak köszönhető, hogy a többiek odatették magukat, eloszlott a teher.

– Mire számít a tavasszal?

– Az ősszel olyan volt a sorsolásunk, hogy a kulcsmeccseinket itthon játszottuk, és ezekből egyet sem buktunk el. Tavasszal azon múlik majd a helyezésünk, hogy idegenben képesek leszünk-e rangadókat nyerni. Ha igen, akkor tapadni fogunk az élbolyra, ha nem, akkor körülbelül abban a pozícióban maradunk, ahol jelenleg is vagyunk.

