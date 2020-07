A villányi gólkirállyal erősödött a Bányász kerete

Bizakodva várja a következő szezont a Komló labdarúgócsapata. A megyei I. osztályú gárda magja egyben maradt, ráadásul egy korábbi gólkirállyal erősödött tovább. A cél a dobogó, de ha bajnokok lennének, vállalnák a feljutást.

A második helyen állt a Komló, amikor a koronavírus-járvány miatt félbeszakították márciusban a szezont. A Magyar Labdarúgó Szövetség úgy döntött, hogy helyezettek hirdetése nélkül vet véget az idénynek, így a Bányász játékosainak búcsút kellett inteniük az ezüstéremnek.

– Szomorúak voltunk, hiszen ez a helyezés egy óriási teljesítmény volt a csapat részéről – monda lapunknak Tóth Máté, a Komló vezetőedzője. – De úgy gondolom, a futball mellékes volt ebben a helyzetben. Ami a legfontosabb, hogy közülünk mindenki egészségesen, munkahelye elvesztése nélkül vészelte át az elmúlt időszakot.

A csapat július 12-én kezdi meg a felkészülést a következő szezonra. A trénertől megtudtuk, hogy az együttes körülbelül kilencven százaléka együtt marad. Az biztos, hogy Mónus Krisztián és az elmúlt idény legeredményesebb komlói játékosa, Szabó Ákos távozik.

A gólerős támadó utódját máris megtalálta a klub: a 2018–2019-es megye I-es gólkirály, Alabert Krisztián érkezik Villányból. Tóth Máté kérdésünkre elmondta, hogy nagyon reméli, hogy a gárda 43 éves hálóőrét, a korábban az élvonalban is védő Herbert Rolandot is sikerül meggyőzniük a folytatásról – egyébként a rutinos kapus fia, a 21 esztendős Herbert Richárd is a Bányász egyik alapembere.

– Sok volt ez a pihenő, nagyon várjuk a folytatást. Bizakodó vagyok, hiszen már most „jól néz ki” a csapat. Még két név van a pakliban, ha őket le tudjuk igazolni, akkor még erősebbek is lehetnénk, mint tavaly – árulta el a vezetőedző. – A második helynél feljebb már csak egy lépcsőfok van, de nem elvárás a bajnoki cím, egyelőre az a célunk, hogy harcban legyünk a dobogóért. A klub 2022-ben lesz 100 éves, nagyon komoly létesítményfejlesztési projekt van tervben, s a centenáriumi évet szeretnénk feljutással megünnepelni. Ha mégis úgy alakul, hogy 2021-ben leszünk bajnokok, mi biztosan elvállaljuk a harmadosztályt.