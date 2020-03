A zárt kapuk ellenére is sokan követték a hétvégi meccseket

Zárt kapuk mögött lehet csak megrendezni a mérkőzéseket, erről hoztak határozatot a múlt héten a sportszövetségek. Az igazi szurkolókat azonban ez sem tarthatta vissza, mindenhol megtalálták a módját, hogy kövessék a meccseket.

Lelkes buzdítástól, szakmai megjegyzésektől és gólörömtől volt hangos szombaton a PMFC Stadion környéke. Nem is lenne ebben semmi meglepő, hiszen aznap a pécsi csapat a Dabas-Gyón ellen játszott, csakhogy a lelátókon senki sem ült. A hangok a kerítésen kívülről érkeztek. A sportszövetségek múlt héten hoztak döntést arról, hogy csakis zárt kapuk mögött rendezhetnek mérkőzéseket. A magyar ember azonban igencsak találékony, így az igazi rajongók megtalálták a módját, hogy ilyen helyzetben is élőben kövessék a meccseket.

Pécsen, a Szigeti úton pár perccel a kezdés után több tucatnyian gyülekeztek. Volt, aki előrelátóan széket vagy létrát hozott magával, arra lépett fel, hogy láthassa a meccset. Mások a közeli fákra másztak fel, vagy – látszólag – kényelmesen elhelyezkedtek a kerítésen, hogy onnan buzdítsák kedvenceiket. Azonban akinek nem volt létrája, és fára sem tudott mászni, az is felcsimpaszkodott valahogy a kerítésre, hogy semmiről se maradjon le. A pályára még véletlenül sem lóghatott be senki, hiszen biztonsági őrök és az MLSZ képviselői ellenőrizték a szabályok betartását. Ahogy megtudtuk, a klub valamivel kompenzálni is szeretné a szurkolóknak ezt a lelkesedését és azt, hogy ezekben a nehéz időkben is kitartanak a csapat mellett.

A szurkolóknak Pécsváradon sem volt könnyű dolga, hiszen nemcsak a sporttelep bejáratát lakatolták le, hanem még a mellette lévő kosárpályáét is. Az elszánt drukkerek így a közeli, használaton kívüli vasúti töltésre másztak fel, hogy legalább valamit lássanak. Igaz, túl sok mindent nem vehettek ki, hiszen fák takarták a kilátást.

Piknikhangulat volt a pálya mellett

Nagykozárban volt talán a legjobb a helyzet, ott csak egy drótkerítés határolta a pályát, amin könnyen be lehetett látni. A szurkolók – köztük felnőttek és gyerekek is – pokrócokra ülve kényelmesen el is helyezkedtek előtte, aztán előkerült egy kis nasi és üdítő, a hangulat teljesen olyan volt, mint egy pikniken. Bár a meccset jól lehetett követni, ahogy megkérdeztük a nézőket, így azért nem volt igazi a mérkőzés. Ennek ellenére meg sem fordult a fejükben, hogy kihagyják a negyedik Lánycsók elleni találkozót. Egy kicsivel odébb az egyik drukker pedig a terepjárója platójára állt fel, onnan figyelte a támadásokat.