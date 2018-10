Akár meg is léphet a Véménd a hétvégén

Még mindig azonos pontszámmal áll az első két helyen két csapat.

Nagy esély előtt áll a Véménd együttese az NK Építők Megyei II. osztály 11. fordulója előtt. A Bíró Ferenc vezette éllovas jelen pillanatban ugyanis azonos pontszámmal, jobb gólkülönbséggel előzi meg a második helyen álló Palotabozsokot, de elnézve a hétvége párosításait, nem lenne nagy meglepetés, ha a fordulót követően már pontszámban is előnyben lenne a Véménd.

A listavezető vasárnap hazai pályán játszik, és a Nagykozár együttesét fogadja. Az erőviszonyok fényében túl nagyot nem kockáztatna, aki véméndi győzelemre fogadna. A Palotabozsokra ugyanakkor rangadó vár szombaton, hiszen a 19 pontos Kétújfalut látja vendégül a második. Bár az esélyek ezen a találkozón is a hazaiak mellet szólnak, az azonban közel sem lenne világraszóló meglepetés, ha a bozsokiak nem tudnák begyűjteni a három pontot. Ez az, amiben Véménden is bízhatnak, ráadásul mire az első helyezett pályára lép, már tudni is fogja, hogy mit játszott üldözője. A forduló nagy kérdése tehát az, hogy folytatja-e „kéz a kézben” harcát a Véménd és a Palotabozsok, amely két együttes már hetek óta azonos pontszámmal áll a tabella elején.

Október 27., szombat, 13.30.

Mozsgó (14.)–Bogád (12.), Diana SE (15.)–Somberek (10.), Hosszúhetény(7.)–Lánycsók (4.), Palotabozsok (2.)–Kétújfalu (5.).

Október 28., vasárnap, 13.30.

Ócsárd (3.)–Drávaszabolcs (16.), Magyarbóly (8.)–Bicsérd (11.), Töttös (13.)–Himesháza (6.), Véménd (1.)–Nagykozár (9.).

A bajnokság állása

1. Véménd 25 pont (+17), 2. Palotabozsok 25 (+13), 3. Ócsárd 22, 4. Lánycsók 21, 5. Kétújfalu 19 (+24), 6. Himesháza 19 (+19), 7. Hosszúhetény 18, 8. Magyarbóly 16, 9. Nagykozár 15, 10. Somberek 14, 11. Bicsérd 13, 12. Bogád 6 (2 győzelem, 34 lőtt gól), 13. Töttös 6 (2 győzelem, 20 lőtt gól), 14. Mozsgó 6 (1 győzelem), 15. Diana SE 5, 16. Drávaszabolcs 0.

A góllövőlista állása

16 gólos: Péter József (Somberek).

14 gólos: Horváth Benajamin (Mozsgó), Varga Zoltán (Kétújfalu).

13 gólos: Novák Balázs (Hosszúhetény).

12 gólos: Gál Tibor (Lánycsók), Kaprényi Péter (Hosszúhetény), Varga Tamás (Kétújfalu).