Akkor lenne boldog, ha feljebb lépnének

Nem akart már tovább távol az otthonától, szeretteitől kézilabdázni, ezért inkább visszatért a környékre Gulya Krisztina.

Tizenkét évesen kezdett Pécsett játszani, szerepelt a PEAC-cal a másodosztályban és az élvonalban is, majd miután leérettségizett, „elment világot látni”. Szekszárdon jó néhány évet lehúzott, aztán két szezon erejéig a Kecskemét következett – tavaly nyár óta pedig a Kozármisleny csapatát erősíti.

– Nagyon szeretem ezt a csapatot, régen voltam ilyen jó közösségben – mondta lapunknak a 26 éves beállós. – Ide tényleg csak az nem tud beilleszkedni, aki nem akar. A vezetőedző, Kovács Tamás régóta kapacitált, hogy igazoljak hozzájuk, a nyáron igent mondtam. Nem bántam meg.

Nem csak a jó hangulat miatt érezheti magát remekül Gulya, az eredmények is jönnek. A Kozármisleny a harmadik helyen telel az NB I. B Nyugati csoportjában, s van esélye arra is, hogy feljebb lépjen.

– Az első három hely volt a cél, tehát az eddigi szereplés valóban nem rossz. De azért van bennem hiányérzet. Az első meccsünkön, Szombathelyen egy góllal kikaptunk a jelenlegi éllovastól. Azon a bajnokin nagyon jól játszottunk, egy pontot megérdemeltünk volna. Fájó pont a NEKA elleni hazai vereség – azt a meccset be kellett volna húznunk, de akkor meg pont rossz napot fogtunk ki, senkinek sem ment. Győrben pedig ki lehet kapni, de nem úgy, ahogy mi kikaptunk. Rengeteg gólt kaptunk, szét voltunk esve. Ha a NEKA ellen rosszul játszottunk, akkor Győrben katasztrofálisan. Hozzáteszem, a nagyatádi döntetlentől sem vagyok boldog, ott is nyernünk kellett volna.

Csapata tehát szerezhetett volna több pontot is, de ezen már kár bánkódni, a tizenöt sem néz ki rosszul. Főleg úgy, hogy csak ketten előzik meg a Kozármislenyt: az éllovas Szombathely huszonkettő, a második helyezett NEKA húsz pontnál jár. Előbbivel tavasszal hazai pályán találkoznak – szeretnének belerondítani a hibátlan mérlegükbe.

– A Szombathellyel és a negyedik helyezett Győrrel is hazai pályán játszunk tavasszal, mindkettőnek vissza kellene vágnunk az őszi vereségért. Képesek is vagyunk erre. Most a harmadik helyen állunk, amivel úgy vagyok, hogy ennek a megtartása a minimális cél. Ha pedig feljebb tudnánk lépni, be tudnánk csusszanni az első kettőbe, akkor igazán boldog lennék!

