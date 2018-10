Alaposan megizzadt a PTE-PEAC a győzelemért

Győzelemmel folytatta szereplését a PTE-PEAC NB I.-es férfi röplabdacsapata, igaz, jócskán meg kellett izzadnia Storcz Tamás együttesének a sikerért.

A pécsiek az újonc SZESE Győrt fogadták, s valószínűleg könnyebb meccsre számítottak annál, amilyen vasárnap kerekedett: a vendégek ugyanis nem adták olcsón a bőrüket, az első és a negyedik játszmát is megnyerték. Az utolsó, az ötödik is roppant kiélezett és izgalmas volt, de szerencsére a hazaiak be tudták húzni, s ezzel megnyerték ezt a fontos mérkőzést.

PTE-PEAC–SZESE Győr 3:2 (-22, 17, 17, -29, 13)

Férfi röplabda NB I. PTE-PEAC: Baji, dr. Horváth, Portik, Soós, Dolgos, Demeter, Örkényi, Pordán, Turcsics, Várhalmi, Kaszás. Vezetőedző: Storcz Tamás.

