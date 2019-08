Amerikai centerrel erősített a PEAC-Pécs

Megvan a harmadik külföldi játékosa is a PEAC-Pécs női kosárlabdacsapatának.

Az amerikai center, Cierra Bravard érkezik majd Meszlényi Róbert együtteséhez: a 29 éves, 193 centis kosaras legutóbb a francia Tarbes-ot erősítette, korábban pedig játszott a Basket Landes csapatában, valamint megjárta a spanyol és a görög bajnokságot is.

– Végre kiválasztottuk azt a játékost, akire az ötös poszton tudunk számítani, a hiányzó láncszemünk neve Cierra Bravard, akivel a napokban írtuk alá az idény végéig szóló kontraktusát – fogalmazott Kond Árpád, a PEAC-Pécs ügyvezető igazgatója. – Új centerünk erős csapatoknál és nívós bajnokságokban is letette a névjegyét, több forrásból is leinformáltuk, és kifejezetten pozitív visszajelzéseket kaptunk róla. Bízunk benne, hogy Pécsett is jól beilleszkedik a csapatunkba, és ötös poszton hozzásegít minket céljaink eléréséhez. Cierra Bravard csapatunk harmadik külföldi játékosa, és elképzelhető, hogy nem az utolsó légiós-igazolásunk a szezonra.

A PEAC-Pécs az előző idényt követően eddig hat új játékost szerződtetett: érkezett Kaposi Pálma, Szabó Fanni, Hegedűs Janka, az amerikai Maegan Conwright, az ukrán Tajszija Udodenko, valamint Bravard. A következő szezont idegenben kezdi Meszlényi Róbert csapata, az első fordulóban (amelyre a kiírás szerint szeptember 28-án kerül sor) az ELTE-BEAC Újbuda vendége lesz.