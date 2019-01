Ami bennük volt, azt kihozták magukból

A magyar férfi kézilabda-válogatott nem került be a legjobb nyolc közé, tizedik helyen zárta a világbajnokságot. Katzirz Dávid szerint el kell fogadni, hogy körülbelül itt tartunk.

A magyar válogatott mérkőzéseit már csak tévén nézi a 38 éves Katzirz Dávid, pedig akadt még egy-két olyan játékos a csapatban, aki az ő korosztályába tartozik: gondolunk itt Nagy Lászlóra és Ilyés Ferencre (mindketten 37 évesek). A Sport36-Komló kiválósága elsősorban az esti meccseket látta élőben, délután ugyanis rendszerint klubja edzéseit kellett látogatnia.

– Én is azt reméltem ettől a világbajnokságtól, amit mindenki más: bíztam benne, hogy a csapat bejut majd a legjobb nyolc közé, s eléri az olimpiai kvalifikációs helyezést

– fogalmazott lapunknak Katzirz Dávid. – Ha a csoportunkban a két ikszes meccset megnyerjük, akkor meg is van ez. Sajnos nem sikerült.

Sokan bosszúsan legyintettek akkor, amikor a magyar válogatott nem bírt el az argentinokkal. Katzirz viszont amondó, ideje megszokni, hogy már nem csak focizni tudnak, a játékosaik ugyanis többnyire Franciaországban és Spanyolországban kézilabdáznak.

– Ettől függetlenül arra a meccsre talán nem sikerült eléggé felkészülni, és mi sem álltunk még össze teljesen. Nem mellesleg azt gondolta a kapitány, hogy Nagy Lacit ekkor még tudjuk pihentetni. De kiderült, hogy nem tudjuk.

Katzirz szerint azt mindenképpen jó volt látni a világbajnokságon, hogy mindenki küzdött, hajtott, az összes játékos beleadott apait-anyait.

– Itt tartunk. Ezeket a játékosokat lehetett használni, nem tudok másokat mondani, akiket be lehetett volna hívni. Pici hiányérzetem ugyan van, de úgy gondolom, ami bennünk volt, azt kihoztuk magunkból – tette hozzá Katzirz, aki azt is elárulta, hogy ő a norvégoknak szorít, mert példaértékű, ami az utóbbi tíz évben náluk történt, nem mellesleg a játékuk is tetszik neki. Ettől függetlenül a vb legnagyobb esélyesének Dániát látja.

Képünkön: Juhász Ádám a Dánia elleni mérkőzésen.