Anitics Lívia kisgyerekekkel próbálja megszerettetni a sportot

A legendás pécsi kosárlabdacsapatnak egykori oszlopos tagja, Anitics Lívia mindig is hagyta, hogy megtalálják a lehetőségek. Nemrégiben ismét visszatért sikerei helyszínére, a legnagyobb örömére a mai napig leszólítják a város utcáin.

– Rendkívül sikeres sportolói pályafutás van a háta mögött, de mi következett ezután?

– Profi pályafutásom vége felé, légiósként is foglalkoztam már utánpótláscsapatokkal – mesélte a volt jugoszláv válogatott Anitics. – Majd a volt szabadkai edzőm, Földi Sándor révén az utam a magyar fővárosba vezetett, ahol egy szerb nemzetiségű iskolában és óvodában helyezkedtem el, mint óvónő.

– Nemrégiben pedig visszatért Pécsre. Jól sejtem, hogy ismét egy volt edző, mégpedig Rátgéber László keze van a dologban?

– Így van, összefolynak a szálak. Úgy gondoltam, ismét itt volt az ideje a váltásnak, és úgy érzem, ennek így kellett történnie. Mindig hagytam magam sodródni, soha nem akartam semmit görcsösen, csak élek a lehetőségekkel.

– Milyen feladatokat lát el a Rátgéber Akadémián?

– Főleg a Szerbiából érkezett gyerekeknek vagyok idézőjelben a mentora. De ez nem azt jelenti, hogy a többi fiatallal nem foglalkozom, mindenkinek szívesen segítek, amiben csak tudok. Emellett ovi-kosárlabdával is foglalkozom. Két óvodában is próbálom a játékot megszerettetni a kicsikkel, valamint általános iskolákban is tartok edzéseket. Ha ezáltal csak egy gyermek megszereti a kosárlabdát, vagy bármilyen sportot, már megérte.

– Felnőttcsapatot nem szeretne irányítani?

– Ahogy már mondtam, hagyom magam sodródni. Inkább a jövőben is gyerekekkel foglalkoznék, de nem kizárt, hogy egyszer egy nagyobb csapat mellé szegődöm. Ha szembe jön a lehetőség, élek vele, ahogy eddig is tettem. Az a lényeg, hogy tudjak valamit a gyerekeknek és az embereknek adni.

– Leszólítják még a pécsi utcákon?

– Igen, nagyon sokan. Rendkívül jól esik, hiszen ilyenkor kicsit vissza tudunk menni az időben. Felidézzük azokat az éveket, és azt a hangulatot, ami akkor a pécsi csarnokban és a városban uralkodott. Nagyon jó volt az összhang a szurkolókkal. Számos mérkőzést úgy nyertünk meg, hogy belehajszoltak minket, annyira akarták ők is a győzelmet. Amikor úgy éreztük, hogy már nincs honnan energiát meríteni, akkor jött a buzdítás, és mégis megcsináltuk. Aki nem élt át ilyet, annak fogalma sincs, hogy ez milyen érzés.

– Sajnos elmúltak már azok az évek.

– Nagyon sajnálom, hogy ilyen langyos vizekre evezett a női kosárlabda. Csak remélni tudom, hogy egyszer visszatér Pécsre a régi fénye: véleményem szerint a városnak is nagy szüksége lenne erre, valamint a szurkolók is megérdemelnék.