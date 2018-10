Annak idején Bátorfi ellen is játszott Horváth Eszter

A férfiak sokszor úgy érzik, könnyen legyőzik, de nagyot tévednek.

Nagyon sokszor megtréfálja a férfiakat. Az erősebb nem tagjai ugyanis gyakran úgy állnak az asztalhoz, hogy nem egyenrangú félként kezelik. Aztán persze ráfaragnak, s rendszerint lógó orral gratulálnak neki a mérkőzés végén.

Mindezt már rég megszokta a pécsi Horváth Eszter, akinek az édesapja NB I.-es pingpongos volt – ezek után nem csoda, hogy ő is ezt a sportágat választotta. Szorult belé némi tehetség, az biztos, különben nem szerepelhetett volna a legmagasabb szinten.

– Tizenkét évesen már az NB I.-ben, az akkori legmagasabb osztályban játszottam

– emlékezett vissza a jelenleg a Beremend NB III.-as férfi csapatát erősítő játékos. – Nagyon szerettem, hiába voltam beteg, akkor is ott voltam az edzéseken. Tizennégy évesen beválogattak az Olimpiai Reménységek válogatott keretébe és felhívtak az asztalitenisz akkori fellegvárába, Budapestre a Statisztikához, de a családom úgy döntött, hogy maradunk Pécsett.

Nagyon sok sikerben, szép eredményben volt része, amelyekre méltán lehet büszke. Miként arra is, hogy annak idején játszott Bátorfi Csilla ellen is.

– Tizenkét éves voltam, amikor játszottam vele. Persze kikaptam. Mondjuk most is kikapnék. Természetesen óriási élmény volt ez számomra.

S ha már Bátorfinál tartottunk, megkérdeztük, milyen volt testközelből az a szerva, amikor szinte a plafonig dobta a labdát.

– Szerintem abban több volt a trükk, mint a technika. Ha nem dobja fel a labdát, akkor is tud úgy, olyan kifordított kézzel szerválni. Inkább az volt a lényege, hogy amíg az ellenfél a magasan szálló labdára, no meg a kezére figyelt, elveszítette a fonalat, a koncentrációját. Ezzel kapcsolatban egyébként van egy jó sztorim. Az NB III.-ban a Bonyháddal játszottunk, s az ellenfelem ugyanezzel a szervával akart meglepni, csak éppen a feldobás után a háta mögött landolt a labda. Majdnem röhögőgörcsöt kaptam, de szerencsére ő is elnevette magát. Már 2–0-ra vezetett a játszmákat illetően, ekkor pedig 9–9-re álltunk a harmadikban. A rossz szerva miatt 10–9 lett nekem, aztán megnyertem ezt a szettet, majd a következő kettőt is behúztam és ezzel legyőztem.

A szőke, kék szemű hölgynek nincs könnyű dolga a férfiak között, de ahogy mondja, már megszokta a helyzetet. Megesett, hogy amikor taktikai tanácsot kért, azt válaszolták neki, hogy gombolja ki egy picit a felsőjét, tuti megzavarja az ellenfelet. Aztán előfordult, hogy egy amatőr kinevette, amikor meglátta, hogy ő jön ellene játszani: csúfos vereség, 21–2, 21–4 lett a vége…

Persze profi pályafutása során ilyesmi azért nem igazán esett meg vele. Hosszú éveken át játszott a Pécsi Spartacusban, amelynek az edzője is lett, majd két évig a Dunaújváros NB I.-es játékosa volt – amíg meg nem szűnt a csapat. Ekkor keresték meg a beremendiek, akik nagyon jól jártak vele.

– Én is nagyon örülök, hogy náluk játszom. Kihívásnak érzem, hogy férfiak ellen küzdök, ugyanakkor már rég nem csak az eredményesség fontos: jólesik, hogy egy szuper, jó hangulatú csapathoz tartozom – vallotta be Horváth Eszter.

Csodát tett

Egy ideje nem csak a játékra, a versenyzésre összpontosít – sok időt, energiát fordít az edzősködésre. Az Esz-Team elnevezésű csoportjában számos tanítványnak oktatja a sportágat.

– Annak idején megkeresett egy apuka és egy nagymama, hogy elhozhatják-e a gyereket, az unokát hozzám. Ezzel indult. Addig alig lehetett kirobbantani őket a számítógép elől, antiszociálisak voltak, ám idővel teljesen megváltozott a személyiségük, kinyíltak. A nagyi szerint csodát tettem.

Horváth Eszter nagyon jól érzi magát ebben a szerepben is, nem mellesleg olyan jó társaság alakult ki, hogy indítottak egy csapatot (Pannon Safe Esz-Team néven) a Harkány által rendezett vidékbajnokságon. Három forduló után veretlenül állnak az élen…