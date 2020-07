Annyian neveztek, ahányan befejezték az idényt

Még nem végleges a mezőny a megyei felnőtt labdarúgó-bajnokságokban, de hamarosan tisztul a kép. Mindenesetre már megvan a rajt időpontja.

A nevezés július 3-án lejárt, néhány klubnál a hiánypótlásra adott határidő is letelt. A felnőtteknél Baranyában 67 focicsapat nevezett, ennyien fejezték be a legutóbbi pontvadászatot, tervezetten ennyien kezdik is el a következő idényt. Azért nem lehet egyelőre véglegesnek tekinteni a listát, mert még ezek után is lehet visszalépő a rajtig.

– Örömteli, hogy a felnőtt csapatok száma nem csökkent, remélhetőleg, aki nevezett, az el is indul, és végigjátssza a bajnokságot – mondta Bogyay Zoltán, az MLSZ Baranya Megyei Igazgatóságának igazgatója.

A tavalyi indulókhoz képest nincs Magyarszék, Magyarhertelend, Himesháza II., új klubot alapítottak Dunaszekcsőn és Nagydobszán. Vannak újonnan beszállók is, mint a Komló II., a Geresdlak és a Misinai Sasok.

A megyei I. osztályba 14 gárda jelentkezett, a tervek szerint a Kétújfalut kérik fel, hogy csatlakozzon hozzájuk, így 15-en lennének. Ez a liga augusztus 22-én rajtol. Tizennégy nevezés érkezett a megyei II-re, ahonnan várhatóan felkerül a Kétújfalu, ám szeretnék a létszámot legalább 15-re feltornászni. Itt is augusztus 22-én lesz a rajt. Egy héttel később, 29-én kezdenek a megyei III-ban, ahol 39-en jelentkeztek, közülük tervezetten 2-3 csapatot felkér az Igazgatóság a magasabb osztályban való szereplésre, de lehet, addig lesz visszalépő is. Mindenesetre cél, hogy a három csoportban minimum 12-12 együttes jöjjön össze. A nagypályás öregfiúknál 23-an várják a nyitányt.

– Öt hónapos kihagyás volt a különböző bajnokságokban, ennyi idő esett ki játékosnál, edzőnél, játékvezetőnél egyaránt. Ezért mindenkitől több együttműködést kérek. Idő kell, amíg mindenki visszarázódik a régi kerékvágásba – jegyezte meg Bogyay.

Lesz ligaértekezlet és teszt is

Eldőlt, hogy a nyitány előtti szokásos ligaértekezletet augusztus 12-én 16.30-kor tartják Pécsett, a hagyományos helyszínen, a PTE Szántó Kovács János utcai előadótermében. Van már időpontja a játékvezetők nyári fizikai tesztjének, ami augusztus 1-én esedékes a pécsi PVSK-sporttelepen. Kötelezően előírt a pályákon a defibrillátor, még a megyei III-ban is. Az egyes helyszíneken az ezeket kezelők számára a BMI augusztus közepén tanfolyamot szervez. Innentől kezdve az Igazgatóság küldi a játékvezetőket a Pécs városi kispályás bajnokság meccseire is, a PSN Zrt.-vel kötött megállapodás értelmében.