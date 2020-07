Apjuk nyomában járnak

Georgiouéknál a fiúk az apjuk nyomdokaiban járnak. Mindenki közgazdász és labdarúgó-játékvezető (vagy az volt). Theodorosz már FIFA-kerettag, és az U19-es Eb-n is szerephez jutott.

Sportos család az övék, Georgiouéknál a foci mindig is nagy szerepet játszott. A családfő, Georgiou Grigorisz több pécsi csapatban focizott, így a BTC-ben, a PEAC-ban és a Postásban, társaival országos főiskolai bajnokságot nyert, szerepelt a magyar játékvezetői válogatottban. Játékvezetőként 103 NB I-es meccsen működött közre (asszisztensként) és tíz nemzetközi mérkőzése is van, aktív pályafutása után játékvezetői ellenőrként járja a pályákat. Amikor pályafutása legkellemetlenebb élményéről kérdezem, egy Csepel–Szolnok NB II-es bajnokit említ, amelyen az azóta már elhunyt, szintén pécsi Balajti Jánossal „lengetett”, harmadik társuk nem volt baranyai.

– A Szolnok nyert, bennünket pedig a hazai szurkolók a lefújás után megvártak, rendőrségi kísérettel tudtuk csak elhagyni a stadiont. Kevesen voltak a drukkerek, de nagyon vérmesek – emlékezik vissza.

Legkellemesebb élményei között egy FTC–Diósgyőr (3-4) találkozót emleget és egy görög–svéd válogatott meccset idéz fel, utóbbin mutatkozott be Otto Rehhagel a hellének szövetségi kapitányaként.

Fiai követték a pályán, mindkét srácból szintén játékvezető lett. A nagyobbik, Theodorosz máris sikeresebb az apjánál, 157 NB I-es mérkőzésen működött asszisztensként, 2017 óta FIFA-kerettag, 2019-ben az U19-es Európa-bajnokságon is szerephez jutott. Öccse, Nikosz is felhagyott már az aktív futballal, jelenleg a megyei első osztályban vezet mérkőzéseket, azonban neki is komoly céljai vannak a játékvezetéssel.

– Soha nem erőltettem, hogy fiaim kövessenek az életben, de bevallom, volt némi ráhatásom, hogy közgazdászok legyenek, akárcsak én, és hozzám hasonlóan játékvezetői képesítéssel is rendelkezzenek. Mindenesetre mégis így lett, amit persze egyáltalán nem bánok – mondja a családfő. – Csak egyet kértem tőlük, ám azt hangsúlyozottan: mindketten diplomázzanak le. A testvérek a pécsi közgázon szereztek alapdiplomát, Theo a mestert is itt végezte el, Nikosz pedig jelenleg Budapesten tanul. Mindenki közgazdász, még a feleségem első házasságából származó fia is.

Georgiou Grigorisz még azt kérte a fiaitól, hogy a görög gyökereiket tartsák meg. Ennek is eleget tettek, még ha nem is vették fel a hellén állampolgárságot. A família évente legalább egyszer meglátogatja a Görögországban élő rokonokat. Az idei vizit július első hetében esedékes.