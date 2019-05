Aranyérmes a Pécsvárad, kiütötte a Komlót a PEAC

Megvédte bajnoki címét a Pécsvárad, amely a Szentlőrinc II. legyőzésével már biztosan aranyérmes. A jelenleg második PEAC pedig kiütötte a Komlót a Gienger Megyei I. osztály 27. fordulójának rangadóján.

PEAC–Komló 6-0 (4-0)

Pécs. V.: Joó Csaba. PEAC: Házenauer – Gál (Tenyeri, 57.), Pinczés (Magyar, 70.), Molnár G., Jeránt – Lauer (Vekkeli, 75.), Wieland, Grabarics B. (Bódis, 62.) – Kónya (Horváth V., 53.), Makai, Gelencsér B. Vezetőedző: Fakazas András. Komló: Németh D. – Doboviczki, Herbert Richárd, Tóth M., Farkas (Hohmann, 53.) – Vass, Kis-Varga (Herbert Roland, 79.), Kiss D. (Komáromi, 61.) – Miltner, Bolboaca, Bíró. Vezetőedző: Tóth Máté.

Gólszerzők: Lauer (4. büntetőből, 6.), Gelencsér B. (19.), Grabarics (24.), Makai (47., 88.).

Nehéz helyzetben várta a Komló a forduló rangadóját, hiszen sérülések és eltiltások nehezítették Tóth Máté vezetőedző dolgát. Olyannyira, hogy a tréner saját magát is nevezte a kezdőcsapatba. A sok hiányzót végül nem is bírta el a vendég gárda, Lauer Norbert a 6. percben már második gólját szerezte. A pécsiek otthon nagyon erősek, s ezt újfent bebizonyították: 24 perc játék után 4-0-át mutatott az eredményjelző. A második játékrész Makai góllal indult, s azzal is fejeződött be, így a PEAC kiütéses, 6-0-ás győzelmet aratott a több sebből vérző Bányász felett.

Szentlőrinc II.–Pécsvárad 0-4 (0-0)

Szentlőrinc. V.: Albert Gábor. Szentlőrinc: Antal S. – Nidermayer, Jung, Milikics, Blész (Lőrincz, 68.) – Kiss E., Aszalós, Vörös – Kovácsevics, Kutor, Tóth M. Vezetőedző: Pich­ler Gábor. Pécsvárad: János G. – Németh A., Kra­pecz, Spannenberger, Kungl – Bozó, Kőnig (Németh N., 72.), Petrovics (Szentes, a szünetben) – Takács Á., Tóth A., Bartal (Nagy N., 72.). Vezetőedző: Varga László.

Gólszerzők: Bartal (57.), Krapecz (59. büntetőből), Szentes (65.), Tóth A. (69.).

Szentlőrincen koronázta meg fantasztikus szezonját a Pécsvárad, amely 4-0-ra győzött, s három fordulóval az idény vége előtt bebiztosította bajnoki elsőségét. A második félidőben hengerelt Varga László együttese.

Mohács–Lovászhetény 5-0 (4-0)

Mohács. V.: Hernádi Attila. Mohács: Windischmann – Bódis, Strigencz, Brukner (Dávid D., 74.), Both (Fischer, a szünetben) – Izsák, Horváth G. (Wappler, 58.), Hetényi – Menyhei (Kovács P., 79.), Spannenberger J., Schmidt (Pókos, 72.). Vezetőedző: Takács Lajos. Lovászhetény: Grund – Blész, Eke, Zólyomi (Somfai, 74.), Szücs R. – Fischer, Právics, Dénes S. (Varga D., a szünetben) – Kőszegi, Kelemen, Lehota. Vezetőedző: Takács Ferenc.

Gólszerzők: Spannenberger J. (8., 34., 86. – a harmadik büntetőből), Schmidt (17., 22. – az első büntetőből).

Kiállítva: Kelemen (38.).

Szederkény–Harkány 4-1 (1-1)

Szederkény. V.: Kozári István. Szederkény: Andorkó – Werner, Hideg, Kiss I. (Tomin, 83.), Kása P. (Hoffmann B., 83.) – Zsebe D., Grassy, Máté Gy. (Hafner, 80.) – Hidasi (Troszt, 76.), Rázsics, Hoffmann E. (Mándity, 72). Vezetőedző: Lőrinc Antal. Harkány: Tamás N. – Körmendi, Teszárik, Szeifert, Keresztes – Szentesi M., Ragány, Schvedics (Kása K., 80.), Szentesi Sz. (Nagy N., 80.) – Hőnyi, Oberländer. Vezetőedző: Weinert Zsolt.

Gólszerzők: Grassy (14., 49.), Zsebe D. (52., 74.), illetve Keresztes (29.).

Boda–Villány 1-4 (0-2)

Boda. V.: Varga László. Boda: Kácsor – Csilits (Sánta, 74.), Kormányos, Dankó, Sztanics – Hodosán, Nagy Z., Lotz (Máté R., a szünetben) – Kovács K., Pálfalvi (Orsós, 77.), Palló. Vezetőedző: Bánhegyi Zsolt. Szakmai vezető: Kardos József. Villány: Dósa – Czibere (Fischer, a szünetben), Pauk, Buni J., Obermajer – Bősz, Elek, Buni B. (Horváth J., 78.), Márkovics – Stefán (Németh, a szünetben), Alabert. Vezetőedző: Polgári Csaba.

Gólszerzők: Palló (53.), illetve Elek (13.), Alabert (20., 70., 74.).

Siklós–PVSK 3-0 (2-0)

Siklós. V.: Ádám József. Siklós: Tasselmájer – Horváth I., Horváth N., Nagy B. (Peschka), Varga Á. – Hazenauer, Schmidt P. (Crenkovits), Schmidt G. (Csernyánszky), Wiesner – Sztojka N., Kolompár (Szigeti). Vezetőedző: Nagy Balázs. PVSK: Ronta – Tiffán, Zámbó, Kulcsár, Réfi – Németh V., Hawkins (Varga), Kiss G., Kása (Othmani)– Ndjodo (Kaufmann), Kovácsfi (Tornyos) . Vezetőedző: Kósa Sándor.

Gólszerzők: Sztojka N. (38.), Kolompár (45., 68.).

A góllövőlista jelenlegi állása

A Boda ellen triplázó Alabert Krisztián átvette a vezetést a góllövőlistán.

20 gólos: Alabert Krisztián (Villány)

19 gólos: Hergenrőder Tamás (Szederkény)

16 gólos: Jónás Gergő (Sellye)

15 gólos: Lauer Norbert (PEAC), Makai Márk (PEAC), Ndjodo Edouard (PVSK)

14 gólos: Szentes Krisztián (Pécsvárad)

13 gólos: Miltner Szabolcs (Komló), Spannenberger János (Mohács)

12 gólos: Gelencsér Bálint (PEAC), Hideg Mihály (Komló), Schmidt Zsolt (Mohács)

11 gólos: Szabó Zsolt (Bóly)

9 gólos: Bíró Csaba (Komló), Buni Barnabás (Villány)

Ez következik

A 28. fordulóban a bajnok Pécsvárad a remek formában lévő Mohácsot fogadja.

Május 18., szombat: Pécsvárad–Mohács, PVSK–Sellye, Komló–Szederkény (mind 17.30).

Május 19., vasárnap: Bóly–Szentlőrinc II., Harkány–Boda, Lovászhetény–Siklós (mind 17.30).

Gienger Megyei I. osztály

1. Pécsvárad 23 18 3 2 66-12 57

2. PEAC 24 16 3 5 74-36 51

3. Szederkény 23 15 3 5 47-25 48

4. Siklós 23 13 4 6 43-25 43

5. Villány 24 11 4 9 39-38 37

6. Mohács 23 10 5 8 44-27 35

7. PVSK 24 10 5 9 40-36 35

8. Szentlőrinc II. 23 11 0 12 46-45 33

9. Komló 24 9 5 10 39-44 32

10. Sellye 23 9 2 12 33-45 29

11. Lovászhetény 24 4 7 13 33-60 19

12. Boda 23 5 3 15 24-66 18

13. Bóly 23 4 3 16 28-55 15

14. Harkány 24 3 5 16 26-68 14

15. Szászvár* 0 0 0 0 0-0 0

* A Szászvárt kizárták, eredményeit törölték