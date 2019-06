Aranyérmet nyertek az Országos Diákolimpián

A pécsi fiúk taroltak, de a lányok is jól szerepeltek az egri döntőben.

Eger Megnyerte az Egerben megrendezett Országos Kosárlabda Diákolimpia döntőjét a PTE 4. korcsoportos fiúk csapata, a lányok pedig a negyedik helyen végeztek. Mindkét együttest a PTE gyakorló iskolái, a Babits-, a Deák-, és az I. sz. Gyakorló Általános Iskola tanulói alkották.

A bajnokcsapat a csoportmérkőzések során legyőzte a Hódmezővásárhelyt (76-55), valamint a Kecskemétet (69-44), s egy szoros mérkőzésen alulmaradt a Debrecen ellen (62-69), így kvartettje második helyén végzett. A keresztjátékban a pécsiek fölényes sikert arattak a Zalaegerszeg felett (93-77), majd a döntőben visszavágtak a Debrecennek (68-62), s ezzel megnyerték a korosztályos diákolimpiát. A torna All Star csapatába beválasztották Merkl Barnát és Schmera Gergely is helyet kapott. Ráadásul mindketten, Gulyás Botonddal kiegészülve immáron háromszoros bajnokok lettek idén, hiszen a Nemzeti Kosárlabda Akadémia játékosai a diákolimpia elsőség mellett, az országos kadett fiú bajnokság és a B33-as diákolimpia aranyérmét is bezsebelték.

A fiú bajnokcsapat tagjai: Merkl Barna, Gulyás Botond, Pályi Dénes (Babits), Sütő Benedek, Ungvári Zsombor (Deák), Schmera Gergely, Pallag Adrián, Horváth Bánk, Dravecz Barnabás, Ábel Zsombor, Gera Ferenc, Huszka Boldizsár (1. sz. Gyak.). Felkészítő: Vati Tamás.

A 4. helyezett lány csapat tagjai: Pálfi Veronika, Kovács Adél (Babits), Rituper Míra, Szabó Anna, Takács Panna, Temes Boróka, Eisenmann Hanna, Szegedi Judit, Gyuró Roberta (Deák), Laczkó Sára, Karácsonyi-Domány Liza, Orbán Hajnalka (1. sz. Gyak.). Felkészítő: Schützenhoferné Pap Judit.Szabó D.