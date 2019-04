Átadták a kajak-kenusok megszépült tornatermét

Az utóbbi években különböző forrásokból több mint negyven millió forintot költöttek a Pécsi Kajak-kenu Club Szabadság utcai tornatermének felújítására, amely most már modern, jó körülményeket biztosít az ott tréningező fiataloknak.

Aki néhány évvel ezelőtt megfordult a tornateremben, az pontosan tudja, hogy tényleg jelentős, szembeötlő a változás. A korábbi egérlyuknyi konditeremből mostanra például egy tágas, jól felszerelt helyiséget alakítottak ki, megújultak a vizesblokkok – tényleg jó érzéssel jöhetnek ide sportolni a gyerekek.

– Régebben valóban elég mostoha körülmények között dolgoztunk itt – mondta a délelőtti ünnepélyes átadón ifjabb Csaba András, a PKKC vezetője. – Mostanra a szövetségi és az önkormányzati támogatásnak, valamint a PSN Zrt. segítségének köszönhetően eljutottunk a jelenlegi szintre. Úgy gondolom, hogy klubunk versenyzői és a Jókai Mór Általános Iskola tanulói is méltó körülmények között sportolhatnak már ebben a megszépült tornateremben.

Őri László, Pécs alpolgármestere hangsúlyozta, hogy nagyon szép összefogásnak köszönhető ez a látványos fejlődés – öt-hat évvel ezelőtt teljesen más képet mutatott ugyanez a terület.

– Mára elmondhatjuk, hogy különböző forrásokból több mint negyven millió forintot fordítottunk erre a létesítményre, s az itt tapasztalható összefogás tényleg példaértékű lehet.

A Pécsi Sport Nonprofit Zrt. vezérigazgatója, Vári Attila úgy fogalmazott, 2010 óta dolgoznak együtt a klubbal, s nagy örömmel támogatják azt az értéket, amit az egyesület képvisel. Megemlítette, köszönettel tartoznak a közelmúltban elhunyt Csaba Andrásnak, aki rengeteget tett ezért a klubért, Pécs sportjáért, s többek között az ő munkájának eredménye az a szint, ahol most a PKKC áll. „Remélem, most is néz minket fentről, és örül annak, amit lát” – tette hozzá.

Az ünnepélyes átadót megtisztelte jelenlétével Schmidt Gábor, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség elnöke is.

– Immár 2013 óta a kiemelt sportágak közé tartozik a kajak-kenu, s ennek köszönhetően sok anyagi forráshoz jutottunk, amelyek révén olyan felújításokat végezhettünk, mint ez a mostani – mondta Schmidt Gábor. – Az országban nyolcvankét helyen végeztünk el hasonló fejlesztéseket, s a ciklus végére, 2020-ra minden betervezett létesítményt teljesen felújítunk. Emellett több projektet indítottunk el, az egyiknek köszönhető az a szép Ford mikrobusz, amely itt áll a tornaterem előtt, s amelyet a szövetség biztosított a pécsi klubnak. Természetesen az orfűi központ további fejlesztése is ott szerepel a tervek között.

A sportvezető szintén megemlékezett Csaba Andrásról, aki „nagyon sokat tett azért, hogy ez a sportág kialakuljon itt és teret nyerjen magának, örökségét folytatjuk, emlékét ápoljuk a továbbiakban”.