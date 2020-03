Átlépett a Szolnok a PEAC csapatán

Vereséget szenvedett a második helyezett Szolnok vendégeként a PTE-PEAC férfi röplabdacsapata az NB I. második felének 7. fordulójában, így továbbra is egy ponttal az utolsó helyen állnak.

A vendéglátók már korábban is bizonyították, hogy magasabb színvonalat képviselnek a fiatal pécsi alakulatnál, és most is könnyedén nyerték a párharcot. Kecskésék viszont most is fontos tapasztalatokkal gazdagodhattak, amit majd a hasonló játék­erőt képviselő Szeged ellen hasznosíthatnak. A következő hétvégén azonban még a Székesfehérvár alakulata ellen kell bizonyítaniuk, amely ellen szintén 3:0 arányban kaptak ki első találkozásukkor a szezonban.

Szolnok–PTE-PEAC 3:0 (8, 6, 13)

Férfi röplabda NB I. Alapszakasz II., 7. forduló. Szolnok, 114 néző. PEAC: Baji, Takács, Kecskés, Portik, Dhari, Fischer, Storcz, Szabó G., Péter Cs., Várhalmi, Kaszás, Klucsik. Edző: Szabó Tamás.

Az állás: 1. Dunaferr 18 pont, 2. Szolnok 17, 3. Sümeg 11, 4. Székesfehérvár 10, 5. Szeged 3, 6. PEAC 1.