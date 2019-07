Augusztus végén már versenyezne Bicsák

Nagyobb volt az ijedség, mint a baj. Bicsák Bence, a PSN Zrt. kiváló triatlonosa a vb-sorozat hamburgi állomásán óriásit bukott, de szerencsére nincs vége a szezonjának, augusztusban már versenyezne.

Bicsák Bence számára a 2019-es év egészen kiválóan alakult. A PSN Zrt. kiválósága a triatlon sportág legrangosabb megmérettetése, a WTS-versenysorozat három állomásán is a legjobb tízben végzett, ráadásul Jokohamában (Japán) a dobogóra is felállhatott. A 23 éves sportoló július első hétvégéjén Németországban is a jó eredményre készült, de az eső közbeszólt. A dán Andreas Schilling megcsúszott kerékpározás közben, aminek nemcsak ő, de a mögötte haladók is kárát látták. Köztük volt Bicsák is.

– Olyan volt szakadó esőben versenyezni a poros, kanyargós pályán, mintha jé­gen haladtunk volna – emlékezett vissza Bicsák. – Megállni esélyem sem volt, pillanatokon belül kellett döntenem, s végül a kordonba irányítottam a kerékpárt, hiszen nem szerettem volna senkinek sérülést okozni. Azonnal 40 km/h-ról 0-ra lassultam, de még ez sem lett volna gond, azonban egy kiálló összeilletésbe bevágtam a térdemet. Ordítottam a fájdalomtól, biztos voltam benne, hogy törésről van szó.

Ugyan a pécsi versenyző kihagyta a vegyesváltó-világbajnokságot, és az egyéni vb-sorozat kanadai állomásán sem lesz ott, de szerencsére a baj nem komoly. A felszakadt lábát összevarrták, és egy kis pihenőt követően, augusztus végén Svájcban ott folytatná, ahol abbahagyta. Az olimpiai kvalifikáció sem került veszélybe, illetve a (WTS) világbajnoki top 10 is összejöhet még.