Az ágyúkkal van most baj Szentlőrincen

Bár irreális körülmények között győzelemmel kezdte a tavaszt a Szentlőrinc, azóta egyszer sem sikerült három pontot szereznie a labdarúgó NB II.-ben.

Ezt ne hagyja ki! Országos Mentőszolgálat: Hadházy Ákos fejezze be a rémhírkeltést!

Irreális körülmények között, hóesésben kezdte meg a Szentlőrinc a tavaszi idényét. A Szeged ellen pedig rögtön megmutatta, hatalmas szíve van, s akadnak játékosai, akiket az se zavar, ha a pályát csak egy hajszál választja el attól, hogy játékra alkalmatlanná nyilvánítsák.

A Vasas elleni vereség és az Ajka elleni halasztás viszont gyorsan kifogta a szelet a vitorlából. Végül a válogatott szünetig tartó nyolcmeccses szériát 5 ponttal zárták le Fröhlichék. Ennél csak a Siófok (4 pont), a sereghajtó DEAC (4), illetve az elképesztő mélyrepülésbe kezdő Budaörs (3) szerepelt rosszabbul. A Szeged elleni siker után ugyanis kétszer kikaptak, majd jött egy döntetlen, három újabb vereség és végül egy iksszel zártak.

Ez a mérleg viszont egy az egyben megegyezik azzal, amit az őszi Szeged ellen kezdődő, a Nyíregyházával záruló 8 meccses szériában összehoztak Siliék. Csupán az változott, hogy melyik csapatok ellen szereztek pontokat. Viszont a folytatásban meglepték a Győrt, s hazahozták az összes pontot. Bár a hullámzó teljesítmény maradt, néhány bravúrgyőzelemmel kimásztak a gödörből, s a téli szünetet az első két tavaszi fordulónak is köszönhetően már a vonal felett töltötték.

Ezt viszont a tavasszal nagyon nehéz lesz a Szentlőrincnek elérnie, mivel úgy tűnik, a gólszerzés terén volt visszaesés a csapatnál. Ha az azonos időszakot nézzük, ősszel hét gólt szereztek nyolc meccs alatt, míg most négy jött össze, azok is három találkozón oszlanak el. Bár hozzá kell tenni, hogy a hazai meccseiket akkor még Kozármislenyben játszották, ahol a pálya talaja jobban lehetővé teszi a kombinatív futballt, míg most leginkább az akarat és a párharcok megnyerése dönt.

Azt is érdemes megjegyezni, hogy az őszhöz képest viszont öt góllal kevesebbet kaptak. Bár részben ezért is lehet a pálya a felelős, de úgy tűnik, Marián Slukának sikerült csökkentenie az egyéni hibákat, s stabilizálnia a hátsó alakzatot.

Még góltalanok

Igaz, már a téli szünetet megelőzően is a kevésbé eredményes csapatok közé tartozott a Szentlőrinc – 19 találatot jegyeztek Kondorék – úgy tűnt, januárban épp ennek megváltoztatásán dolgoznak a klub vezetői. Mervó Bence, Szrdan Matics és Abdourazakou Gamil is érkezett, hogy fellendítse a támadójátékot. Közülük eddig Matics kapta a legtöbb lehetőséget, háromszor volt kezdő, gólt még nem szerzett, Mervó kétszer kezdett, gólt ő sem jegyez, a francia támadó pedig megsérült, így nem állhatott a csapat rendelkezésére. Azt is érdemes hozzátenni, a góltalanság sokszor a balszerencsén múlt.

Merkantil Bank Liga, NB II.