Az állandó mosolya volt a békítés kulcsa

Határozottsága miatt edzők és játékosok egyaránt tisztelték, pályafutása párját ritkítja, hosszú ideig a legjobb magyar kosárlabda-játékvezető volt, de nemzetközileg is elismerték – a hatvannégy esztendősen elhunyt Váradi Györgyre emlékezünk.

Mint ismert, április 23-án, életének 65. évében elhunyt Váradi György egykori nemzetközi kosárlabda-játékvezető, a sportág legendás alakja. Váradi egyedülálló karriert futott be, tíz éven keresztül volt az első számú játékvezető Magyarországon, pályafutása során összesen 2613 alkalommal dobta fel a labdát. Határozottságára, pályán nyújtott teljesítményére külföldön is felfigyeltek. Vezetett Bejrútban Ázsia-kupa-döntőt férfiaknak és nőknek egyaránt. Később libanoni bajnokikon is bíráskodott, sőt, annyira elégedettek voltak vele, hogy később már négy magyar járt ki fújni a sípot. Izraelben nemzetközi kupameccset kapott, szigorú biztonsági intézkedések közepette, őt és játékvezető társát páncélozott katonai járművel szállították a mérkőzés helyszínére.

Pályafutása során akadtak kellemetlenségei is, 2002-ben Körmenden, a lefújás után az utcán megverték, agyrázkódást szenvedett, a fogai kilazultak. A játékosokkal, edzőkkel viszont csak ritkán adódott gondja. Azt tartotta magáról, hogy a nagy, meleg szemei és az állandóan mosolyra húzódó szája a legkiélezettebb szituációkban is a békítés kulcsa volt. Másrészt igyekezett a pályán mindenkivel megtalálni az emberi hangot, és a szigor mellett igazságos lenni. Tévedni lehet, de a lényeg az, hogy korrekten kell ítélkezni – nyilatkozta lapunknak 2008-ban.

Játékvezetői működését 2006-ban fejezte be. Pályán nyújtott teljesítményét két alkalommal Pécs Város Önkormányzata elismerésben részesítette, 1997-ben állami kitüntetésként az Aranysípot is megkapta. Hosszú évekig a Baranya Megyei Kosárlabda Szövetség Játékvezetői Bizottságának elnöke volt.