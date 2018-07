Az Eb után jöhet majd a világbajnokság

A Ze Radiola Team Pécs brazil jiu jitsu csapat tagjai Tamásiban jártak, egy nemzetközi szervezet magyarországi csapatválogatóján, ahonnan négy arany- és egy ezüstéremmel térhettek haza, s ezzel elnyerték a jogot, hogy képviselhessék hazánkat Európa- és világbajnokságon.

– Hat éve, egy Facebook-hirdetésen keresztül találkoztam először a brazil jiu jitsu-val. Azonnal megtetszett, hatalmas kreativitás kell hozzá, és talán a legjobb benne, hogy senki nem sérül meg, ütés nélkül tudjuk megvédeni magunkat, akár a civil életben is. Ez egy földharc alapú küzdősport, amit a birkózás és a dzsúdó keverékeként kell elképzelni – árulta el lapunknak Herceg Olivér, a pécsi csapat vezetője. – Maga az egyesület két éve alakult, eleinte a PVSK dzsúdósaival voltak közös edzéseink. Mostanra sikerült termet találni, minden hétköznap edzünk, hogy a legjobbak lehessünk. Emellett az utánpótlás-nevelésre is nagy hangsúlyt fektetünk, heti kétszer gyerekeknek is tartunk tréningeket, a 6–14 éves korosztály számára.

A befektetett munka meghozta gyümölcsét, hiszen Cziffra Attila 82 kilós, Gerényi Tamás 90 kilós, Herceg Olivér 74 kilós, a mindössze 14 éves Stefánovics Petra pedig junior kategóriában szerzett aranyérmet a csapatválogatón, amivel a klub harcosai kvalifikálták magukat a szeptemberi, bukaresti Európa-bajnokságra, valamint az októberi vb-re, ami St. Louisban lesz. Emellett, Bodor Bence a 82 kilós súlycsoportban – egy év edzés után – ezüstérmet szerzett, Herceg Olivér pedig az első hely mellé bezsebelte a „Best Fighter”, azaz a legjobb harcosnak járó díjat.

Herceg hozzátette, szponzorokat kell találniuk, akik tudják biztosítani az anyagi hátteret a nemzetközi versenyeken, azon dolgoznak, hogy ezzel ne legyen probléma.