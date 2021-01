Az edzések mellett előadásokkal is készültek

Hazautazott harkányi edzőtáborából a január 31-én kezdődő NB II.-es tavaszi szezonra készülő PMFC labdarúgócsapata.

A háromnapos tábor kedden fél tízkor vette kezdetét, s Vas László és stábja keményen megdolgoztatta már az első tréningen is a labdarúgókat.

A program erősítő köredzéssel indult, amin a játékosok is mindent beleadtak. A jól végzett munka után viszont volt még feladat, hiszen az edzésre futva ment, és úgy is tért vissza a szálláshelyre a keret. Délután már a friss levegőn végezték a feladatokat Ságiék. A jobb bekk az első napon egyébként a kötélmászó versenyt is megnyerte. A napot videózás és a csapat dietetikusának előadása zárta.

Szerdán már háromnegyed hétkor elkezdődött a munka, reggeli futással hangolódtak a munkára Bartháék. A napot ismét egy táplálkozási kvíz zárta le.

A jó alapokra szüksége is lesz a Pécsnek a tavasz során, s az őszi teljesítmény bizonyosságot is adott arról, hogy a harkányi táborban megfelelő munkát tudott végezni a stáb a játékosokkal. A legnagyobb hasznot talán most Bajnernek hozhatta a tábor, akinek még utol kell érnie magát, hogy hasznos tagja legyen a csapatnak.

– Bálint egy nagyon profi szellemű, remek hozzáállású futballista, akit szerencsétlenségek sokasága ért. Mire utolérte volna azt, amiben volt, akkor beleesett a vírusba, a szobájából nem tudott kimozdulni. Biztos vagyok benne, ha egészséges, hasznára lesz a csapatnak – mondta róla Vas.

A két NB II.-es baranyai gárdához kapcsolódó hír, hogy szombaton mindkét alakulat megütközik az élvonalbeli Pakssal, a találkozókat Szentlőrincen rendezik majd.