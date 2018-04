Húsz éve nyertek a pécsi aranylányok

Vannak pillanatok, amelyeket sohasem felejt el egy pécsi, baranyai sportszerető. Az ilyenek közé tartozik 1998 februárja és áprilisa, amikor előbb a Magyar Kupát, majd a magyar bajnokságot is megnyerte a PVSK-Dália Dalmand Rt. női kosárlabdacsapata.

Húsz éve történt mindez, s április 11-én, szerdán 17 órától az ünnepi évforduló alkalmából Páva Zsolt polgármester (a szakosztály akkori elnöke) köszönti a főszereplőket a PTE Egészségtudományi Karának nagy előadójában (Pécs, Vörösmarty u. 4.). A jeles eseményre várják az akkori és mai sportolókat, a szurkolókat és Pécs város sportszerető lakosságát is.

Lesz miről beszélni, lesz mire emlékezni. Rengeteg élmény, gyönyörű pillanat, emlékkép kerülhet elő – miként biztosan sokaknak eszükbe jut majd egy tragédia is, amely zárójelbe tette az egész szezont…

– Horváth Judit az utolsó rádióinterjújában azt mondta, hogy kupagyőzelemmel és bajnokként szeretné befejezni a pályafutását. Ezt a kívánságát mi most teljesítettük helyette is. Ez az aranyérem az övé és a családjáé. Remélem, valahol odafenn lélekben most Ő is velünk volt – nyilatkozta Rátgéber László 1998. április 11-én, a PVSK-Dália Dalmand Rt.–GYSEV Ringa bajnoki finálé negyedik felvonásának lefújása után.