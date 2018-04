Az EK döntőinek történetében senki sem tett még ilyet

A korábban Pécsett is éveket eltöltő magyar válogatott Allie Quigleyről szólt a női kosárlabda Európa Kupa döntőjének első mérkőzése, amelyen a török Galatasaray hazai pályán 90-68-ra legyőzte az olasz Reyer Venezia együttesét.

Quigley, a Galata játékosa már az első félidőben parádézott, hiszen húsz perc alatt 21 pontot szerzett, amivel természetesen az egész mezőny legeredményesebb tagja volt. Erre a nagyszünet után még egy lapáttal rá tudott tenni az amerikai származású kosaras, aki végül egészen elképesztő mutatóval zárt: 37 ponttal, 4 lepattanóval és 3 gólpasszal vette ki a részét csapata nagyarányú győzelméből.

A dobószázaléka is kiváló volt a rutinos bedobónak, hiszen 18 mezőnykísérletéből 14 talált is, ráadásul mind az öt büntetőjét értékesítette a Venezia elleni találkozón. Ezzel ráadásul a magyar válogatottban is már szereplő kosaras új csúcsot állított fel, az Európa Kupa döntőinek történetében ugyanis még soha, egyetlen játékos sem szerzett ennyi pontot egyetlen mérkőzésen, így a volt pécsi kosaras beírta magát a történelemkönyvekbe.

– Valószínűleg pályafutásom egyik legjobb teljesítménye és legjobb estéje volt ez – nyilatkozta Quigley a nemzetközi szövetség honlapjának a mérkőzést követően.