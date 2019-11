Az elmúlt hetek jó formáját kell nyújtaniuk

Újabb fontos pontokat gyűjthet szombaton 18.00-tól a Sport36-Komló férfi-kézilabdacsapata saját közönsége előtt. A bányászok most a Dabast fogadják, amely az idei szezonban háromszor nyert, emellett egyszer játszottak döntetlent, és hétszer kikaptak.

Legutóbb a Szeged 40-22-re intézte el a középmezőnyhöz tartozó alakulatot. Utolsó sikerüket szeptember 28-án a Budakalász otthonában nyertek, azóta nem szereztek pontot.

Eközben Kilvinger Bálint tanítványai önbizalomtól duzzadva várhatják a találkozót, hiszen az elmúlt hetekben jól játszottak, jó eredményeket értek el. Múlt hétvégén is a Gyöngyöstől bravúrral szereztek pontot.

– Mint mindig, most is nehéz mérkőzésre számítunk. Kicsit hullámzóan játszanak. Voltak nagyon jó eredményeik, és volt váratlannak mondható vereségük is otthon az Eger ellen. Látjuk azt is, hogy ez a középmezőny roppantul kiegyensúlyozott. Természetesen győzni szeretnénk. Ehhez azt a jó formát kell nyújtanunk, amit az elmúlt hetekben mutattunk. Jó védekezés, pontos támadás, ez lesz a kulcs – nyilatkozta Kilvinger Bálint, a Komló vezetőedzője, aki azt is elárulta, most nincs sérült a csapatban, mindenki rendben van.

A mérkőzés előtt a hagyományokhoz hűen ismét plüssökkel örvendeztethetik meg a nehezebb sorsú gyermekeket a szurkolók. A figurákat a kezdősípszó előtt lehet a pályára dobni. Ezeket pedig karácsonyig eljuttatják az érintettekhez. Aki plüss helyett inkább mesekönyvet szeretne adni, az a küzdőtér elé teheti.

De nem csak a gyermekek ünnepét tennék szebbé. Ezzel a találkozóval az egyesület, a Komlói Bányász Szurkolói Család és a mérkőzéseket biztosító Biztonsági Szolgálat gyűjtést is indít, amivel a Komlói Állatvédő Szervezet munkáját segítenék.

További meccsek: Mezőkövesd–Balatonfüred, Tatabánya–Budakalász, Csurgó–Orosháza, (mind szombat 18.00).

A bajnokság állása: 1. Szeged 24 pont, 2. Veszprém 22, 3. FTC 14, 4. Gyöngyös 13, 5. Tatabánya 12, 6. Csurgó 11, 7. Balatonfüred 11, 8. Komló 10, 9. Eger 9, 10. Dabas 7, 11. Mezőkövesd 5, 12. Budakalász 4, 13. Orosháza 3, 14. Vác 1.