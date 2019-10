Az első félidőben eldöntötte a PEAC a pontok sorsát

Ezt ne hagyja ki! Smoothie mixert érhetnek a Tündérszépeknek adott szívek

Hozta a kötelezőt, tükörsima győzelmet aratott a fővárosi Hidegkúti SC otthonában a PTE-PEAC R-Bus NB II.-es futsalcsapata a bajnokság 8. fordulójában, s ezzel megőrizte dobogós pozícióját a tabellán.

A pécsiek már az első játékrészben eldöntötték a mérkőzést, hiszen a mesterhármas jegyző Szentes Krisztián vezérletével, 20 perc játék után hattal vezettek. A második fél­időben ugyan nem akart összejönni az újabb gól, de egy pillanatig sem forgott veszélyben a baranyaiak 3 pontja.

– Nagyon jól és magabiztosan játszottunk az első félidőben, ami gólokban is megmutatkozott. Ha valaki csak az eredményre pillant rá, úgy tűnhet, hogy a második félidőben visszavettünk a tempóból, pedig nem így volt. A folytatásban is sorra alakította ki a helyzeteket, de sajnos el is puskáztuk őket. A jövőben jobb helyzetkihasználásra lesz szükségünk – értékelt lapunknak Varga Balázs, a pécsiek trénere.

Hidegkúti SC–PTE-PEAC R-Bus 2-6 (0-6)

Futsal NB II. Nyugati csoport, 8. forduló. Budapest. PTE-PEAC: Ambrusics – Reith, Koronics, Szentes, Huszty. Csere: Szilágyi, Kőnig, Temesvári, Spannenberger, Varga T., Seregy, Bartal. Edző: Varga Balázs.

A pécsi gólszerzők: Szentes 3, Reith 2, Bartal 1.

További eredmények: TFSE–REAC-SISE 18-0, SZC Futsal Club–ELTE-BEAC 2-6, Haladás VSE II.–Érdi VSE 9-1.

Az állás (10 csapat): 1. TFSE 19 pont, 2. Nagykanizsa 15, 3. PTE-PEAC 12.Sz. D.