Az első győzelmére vár az Orfű és a Nagydobsza

A labdarúgó felnőtt megyebajnokság III. osztályában összesen 35 csapat szerepelt az őszi idényben, közülük kettő maradt nyeretlen: a Nagydobsza és az Orfű.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Előbbi a Csík-csoportban mind a 12 meccsét elveszítette, utóbbi a Czibulkában egy döntetlennel és nyolc vereséggel, szintén győzelem nélkül zárt. Természetesen ilyen előzmények után mindkét együttes utolsó helyezettként várja a folytatást.

Az orfűiek azt az egy árva pontot még október 18-án, Kökényben szerezték (1-1), előtte és utána „zakó jött zakó hátán”. A gólkülönbségük 12-38 lett, ami azt jelenti, hogy a legkevesebb gólt lőtték és a legtöbbet kapták a mezőnyben. A legnagyobb vereségük 10-0 volt, ennyit rámolt be nekik a vendég Gyód, de egyszer rúgtak nekik az ellenfelek egy hatost, kétszer pedig egy ötöst. Az őszi házi gólkirályuk Salamon Dávid négy találattal. A keretükben a legidősebb az egyaránt 45 éves Császár Tamás és Kordé László.

– A két 45 éves csak elvétve lépett pályára, egyáltalán nem voltak alapemberek – nyilatkozta Deák László (55), az orfűi sportegyesület elnöke, aki elmondása szerint legalább 15 esztendeje tölti be ezt a tisztet. – Az őszi szezon felénél egy csatárunk elment, feladta, nem volt kedve a további sikertelenséghez. Megpróbálunk a tavaszi rajt előtt játékost igazolni. Reménykedünk, hogy mihamarabb eljön az első győzelem is.

Ahogy a sportvezető mesélte, az edzőkérdést is meg kell oldanunk. Az eddigi tréner ugyanis eltávozott, utódját már keresik, ebben az ügyben folynak a tárgyalások.

A heti egy edzést tartó Orfű szerencséje, hogy ebből az osztályból nem lehet kiesni, így bárhogy is végeznek, jövő ősszel is a megyei III-ban folytathatják. A 2019–20-as bajnokságot is sereghajtóként zárták, akkor is maradhattak.