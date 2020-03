Az első körben elvérzett a PEAC a Magyar Kupában

Vereséget szenvedett, így az első körben búcsúzott a házigazda PEAC-Pécs női kosárlabdacsapata a Magyar Kupa nyolcasdöntőjétől. A hazaiaknál a TFSE-MTK bizonyult most jobbnak.

A PEAC-Pécs és a TFSE-MTK összecsapásával indult a Killik László Női Magyar Kupa nyolcasdöntője. A házigazdák nem is kezdték rosszul a találkozót. Bravard és Udodenko jól használta ki fizikális fölényét a festékben, betöréseivel pedig Conwright is sok kellemetlen pillanatot okozott a fővárosiak védelmének. A második negyed közepén viszont átállt zónavédekezésre a vendég csapat, ami nem ízlett a pécsieknek, akik a szünetre még így is kétpontos előnnyel mentek.

A fordulás után viszont minden összeomlott. Hiába űzték a pécsi szurkolók az alakulatot, Alisia Jenkins egyre inkább le tudta rázni az ellene védekezőket ezzel pedig a társaknak is egyre több helyet nyitott. Közben a másik oldalon egyre több hibát vétett a PEAC, így az utolsó 10 percet jelentős hátrányból kezdte. Bár az utolsó percekre ismét izgalmassá tudták tenni Szabó Fanniék a találkozót, a teljes hátrányt nem tudták eltüntetni.

PEAC-Pécs–TFSE-MTK 78-82 (25-22, 22-23, 10-22, 21-15)

Női kosárlabda Magyar Kupa negyeddöntő. Pécs, 140 néző. PEAC: CONWRIGHT 27/6, Gémes-Sarok 2, Wentzel 3, UDODENKO 12/6, Bravard 15/3. Csere: Szabó F. 8/6, Sánta 2, Hegedüs 8, Ruják 1. Vezetőedző: Meszlényi Róbert. TFSE: C. JENKINS 15/9, BERNÁTH 14, Doktor 10/6, Arszenics 2, A. JENKINS 34/3. Csere: Németh A. 3, Süle 1, Boros, Kovács V. 2, Miháczi 1. Vezetőedző: Magyar Bianka.

Meszlényi Róbert: Ma megérdemelten nyert a TFSE. Nem mondanám, hogy jobban akarták a győzelmet, de jobban játszottak. Sok lepattanót engedélyeztünk nekik, nem voltunk elég agresszívek, védekezésben puhák voltunk. Illetve Alisia Jenkinsszel nem tudtunk mit kezdeni. Nincsen hozzá hasonló fizikai adottságú játékosunk.

Magyar Bianka: Nagyon megérdemeltük ezt a sikert. Fantasztikus, amit a lányok csinálnak. Már az előző esti csapatvacsoránál látszott, nagyon egybe vagyunk, nagyokat kacagtunk. Óriási erő van bennünk. Kisebb történelmet írtunk. Nagyon szeretem a csapatomat, remélem így folytatjuk. Szeretnénk tovább szárnyalni.