Az eső megfűszerezte a hétvégi Baranya Kupát

Nem csak a komlói prológ, a gyorsaságik is sok nézőt vonzottak a hagyományos Baranya Kupa raliversenyen, amelyen több mint száz versenyzőpáros állt rajthoz.

Pénteken, az ismét telt házas prológgal rajtolt el az idei verseny Komló belvárosában, ahol a több mint száz versenyzőpáros egyesével mutatkozott be a több ezres lelkes közönség előtt. A nyitány még nem, de az azt követő Vasas–Hosszúhetény szakasz eredménye már beleszámított az éles versenybe is, amelyet az OB-résztvevő Historic és Rallye2 mezőnye egy-egy, míg a nemzetközi PRO+ versenyzői két alkalommal is teljesítettek.

– Szuper hangulat fogadta a versenyzőket a komlói prológon, amit ezúton is köszönök a közönségnek és a városnak egyaránt – mondta Markó Tibor rendező. – Az ezt követő gyorsasági szakasz pedig a régi idők jó hangulatát idézte a pálya mellett sátrazó, kempingező nézők sokaságával.

Az első napot követően a Rally2-ben a Tőzsér–Haász (Peugeot 208 R2), Historicban a Wirtmann–Kerekes (Ford Escort MK2) kettősök álltak az élen, míg a PRO+-ban a pályafutása során a királykategóriában első alkalommal rajtoló Szauer–Rácz (Skoda Fabia R5) páros lehengerlő belépővel ragadta magához a vezetést. A verseny fő napján, szombaton három helyszín várt az indulókra: Mecsekpölöske 7, Hetvehely 11, Remeterét pedig 9 km hosszú speciál szakasszal támasztott kihívást az indulóknak.

– A nézők szempontjából kevésbé szerencsés, ha egy raliversenyen esik az eső, de a sportszakma szempontjából érdekes fűszer. A hol eleredő, hol alábbhagyó záporok sora rendkívül megnehezítette a versenyzők dolgát. Gratulálok minden célba érőnek! – summázta a második napot Markó Tibor.

Az utánpótlás első vonalának versenyében tíz gyorsasági szakasz teljesítése után a Trencsényi–Verba (Ford Fiesta R2T) kettős állhatott fel a dobogó legfelső fokára – hat gyorson is a legjobbak voltak. A Historic OB mezőnyében az elrajtoló 18 versenyzőpárosból tizenhárman gurulhattak át a céldobogón. Az élen végző Wirtmann–Kerekes duó igen munkás versenyt tudhat maga mögött, ugyanis több perces hátrányt kellett ledolgozniuk az ellenfelekkel szemben. Az Int. Hídépítő Baranya Kupa Pro a Hertz Kupáért verseny győztese a Klausz Kristóf–Csányi Botond kettős lett. Klauszék tizenhárom gyorsasági szakasz teljesítése után 41,6 másodperc előnyt gyűjtöttek össze a kétszeres győztes Kovács–Istovics (Ford Fiesta R5) páros előtt.

Az első napon domináló, a királykategóriában debütáló Szauer–Rácz (Skoda Fabia R5) duó ugyan újabb szakaszgyőzelemmel kezdte a szombati napot, a negyediken egy kicsúszásból eredő futóműsérülés miatt feladni kényszerültek a versenyt.

– Egy jól szervezett, élvezetes és az időjárás miatt is igen változatos versenyen vagyunk túl, szerencsére a célban, egy újabb győzelemmel a zsebünkben – értékelt Klausz Kristóf. – Úgy tűnik, kezdünk összeszokni a Skodával.