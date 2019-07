Az észtek nyerték meg a csapatversenyt

Az Ércbányász Modellező Klub újmecsekaljai bázisán bonyolították le a Magyar Modellező Szövetség és a Kaposvári Textiles Modellező Klub közös rendezésében a sebességi autómodellek Európa-bajnokságát, amely a hazai országos bajnokság harmadik, és egyben utolsó fordulója is volt.

Ilyen Eb-t utoljára 1982-ben rendeztek Pécsett és 1996-ban Magyarországon, utóbbi helyszíne Eger volt. A mostani volt a 68. kontinensviadal, amelyen 12 ország 160 modellje állt rajthoz, köztük 23 magyar, pécsit azonban nem fedezhettünk fel a mezőnyben, viszont néhány nőt igen.

Pénteken, szombaton és vasárnap is egy-egy futam volt, az időjárás ugyan egy kicsit belezavart, a verseny során többször esőszünetet kellett tartani, ugyanis ezek a modellek csak száraz pályán használhatók. Még a vasárnapi eredményhirdetés is zuhéban zajlott, de ez már senkit sem zavart. Az Európa-bajnokságon az észtek szerepeltek legjobban, a hat kategóriából négyet megnyertek, és így az összetett csapatversenyt is. A legeredményesebb magyar egy hölgy, a gyöngyösi Bondor Györgyi lett egy harmadik helyezéssel.

A sebességi autómodellek Európa-bajnokságának eredményei a következők. A győztesek. 1,5 ccm: Teder Rain (észt) 262,8 km/óra. 2,5 ccm: Vaher Lembit (észt) 275.9 km/óra, …3. Bondor Györgyi 271,6 km/óra. Monza: Solovieva Galina (orosz) 264,6 km/óra. 3,5 ccm: Yakymiv Andrij (ukrán) 294,8 km/óra. 5 ccm: Sepp Tonu (észt) 313,6 km/óra. 10 ccm: Rohtmets Ando (észt) 344,1 km/óra. Az összetett csapatversenyt Észtország nyerte meg.