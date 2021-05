Az ezüstérem még kiadó

Folytatódik a harc a dobogós helyekért a labdarúgó AutóCity Volkswagen Megyei I. osztályban. A 25. forduló rangadóját a második helyen álló Pécsvárad és a negyedik Szentlőrinc II. játssza egymással, míg Harkányban eldőlhet a bajnoki cím sorsa, a Mohács már csak egy győzelemre van az aranytól.

Május 8., szombat, 17.00

Pécsvárad R-Bus (2.)– Szentlőrinc II. (4.)

A felek januári (őszről bepótolt) mérkőzésén a Pécsvárad nagyon sima, 3-0-s győzelmet aratott. Természetesen a címvédő vezetőedzője hasonló teljesítményben bízik, a Szentlőrinc II. viszont mindent el fog követni azért, hogy ezúttal pontot vagy pontokat szerezzen. Krapeczék rangadókon mutatott formája a vendégek malmára hajthatja a vizet, hiszen a közelmúltban a Villány és a PVSK ellen összesen 1 pontot szerzett Varga László együttese. A csapatok szerdán is pályára léptek, a Pécsvárad a Sellyét, a Szentlőrinc II. pedig a Bodát győzte le idegenben.

Varga László, a Pécsvárad vezetőedzője: – Azt ezt megelőző néhány szezonban szinte az összes rangadónkat megnyertük, inkább a tabella közepén lévő csapatok ellen buktunk pontokat. Sajnos a vírushelyzet nagyon elrontotta az idényünket. Ettől függetlenül minden mérkőzésre ugyanúgy készülünk, az edzésmunkában és a hozzáállásban nem változott semmi, csak folyamatosan vannak hiányzóink. A második helyért nagy a harc, jelenleg mi foglaljuk ezt a pozíciót, amelyet meg is szeretnénk tartani. Ehhez nyernünk kell szombaton is, ami nem lesz egyszerű. Plusz motiváció számunka, hogy szeretnénk elérni a 100 rúgott gólt a bajnokság végére.

Horváth Zoltán, a Szentlőrinc II. edzője: – Nagyon fontos volt, hogy szerdán jól reagáltunk a vasárnapi, a PVSK ellen elszenvedett vereségünkre. Remélem szorosabb mérkőzést fogunk játszani a Pécsváraddal, mint januárban, mert sajnos akkor nem volt esélyünk a győzelemre. Egy rendkívül jó csapat lesz szombaton az ellenfelünk, én úgy gondolom, hogy a legjobb játékosállománnyal a Pécsvárad rendelkezik. A védekezésünkre nagyon oda kell figyelnünk. Ha az rendben lesz, akkor biztos vagyok benne, hogy lesz esélyünk.

Május 8., szombat, 13.00

PTE-PEAC (3.)–Szederkény (13.)

A PEAC is harcban van a dobogóért, s ezen a hétvégén nagy esélye van rá, hogy megőrizze harmadik helyét, vagy akár egyet előre lépjen a tabellán. Lőrinc Antal együttese továbbra is kiváló formának örvend, 2021-ben még nem veszített el mérkőzést, ezáltal a 25. forduló nyitómeccsének toronymagas esélyese.

Május 8., szombat, 17.00

Sport36-Komló (8.)–PVSK (5.)

A Villány elleni 1-1-s döntetlennel debütált a Komló kispadján Reith Róbert, s most ismét rangadón kell bizonyítania az új trénernek, ráadásul volt csapata, a PVSK ellen. A pécsiek akár még a dobogóra is odaérhetnek, de ehhez már nem nagyon szabadna pontot hullajtaniuk, s a riválisok botlása is szükséges hozzá.

Lovászhetény (7.)–Villány (6.)

Ugyan a villányiak a hatodik helyen állnak, de 2-3 mérkőzéssel kevesebbet játszottak az előttük álló riválisaiknál, tehát egy remek bajnoki hajrával akár még Kósa Zoltán együttese is odaérhet a dobogóra. Azonban először Lovászhetényben kellene nyernie, ami rendkívül nehéz feladatnak ígérkezik. Bíró Ferenc csapata remek formában van, ami a jelenlegi helyezésében is visszaköszön.

Május 9., vasárnap, 17.00

Bóly (10.)– Boda-Andrics és Tsa (9.)

A középmezőny alján is találkoznak egymással közvetlen vetélytársak. A Bodát és a Bólyt két pont választja el egymástól, tehát mindkét fél számára egy rendkívül fontos összecsapás következik. A frissesség a hazaiak mellett szól, ugyanis a bodaiak szerdán is játszottak.

Gyógyfürdő Harkány (14.)–Mohács (1.)

Vasárnap felteheti az i-re a pontot az éllovas Mohács, amely ha megveri idegenben a Harkányt, akkor már matematikailag is bebiztosítja bajnoki címét. Sőt, akár szombaton is megtörténhet ez, amennyiben a Pécsvárad nem szerez pontot a Szentlőrinc II. ellen. De valószínűleg a Duna-partiak is jobban örülnének annak, ha szezonbeli 23. győztes találkozójukkal kaparintanák meg az aranyérmet.

Sellye O és R (12.)– Kétújfalu (15.)

A Kétújfalu számára talán ez lesz az utolsó szalmaszál, amibe belekapaszkodhat, ha nem szeretné a tabella végén befejezni a szezont. A sellyeiek számára már nincs nagy tétje a találkozónak, de mivel újra látogathatóak a sportesemények, Kovács Imre együttese biztosan nem akar csalódást okozni a hazai publikumnak.

Szerdán játszották: Boda–Szentlőrinc II. 0-3, Szederkény–Lovászhetény 1-3, Sellye–Pécsvárad 1-4.

Megyei I. osztály