Az ifjúsági olimpiára készül már Bartha Panna

Nagyon sűrű a programja manapság Bartha Pannának, a PVTC korosztályos válogatott teniszezőjének, aki versenyről versenyre jár. Nem csoda: a júliusi, azerbajdzsáni ifjúsági olimpiára (EYOF) készül ugyanis, amelyen hazánkat két fiú és két lány teniszező képviselheti.

Az utóbbi hetekben, hónapokban rengeteg helyen járt Bartha (teniszedzői: Guoth Ambrus és Sáros Zoltán; erőnléti edző: Baumann Norbert; atlétika, mozgáskoordináció: Nagy Ákos) megfordult többek között Algériában, Szlovákiában, Horvátországban, Szerbiában, most pedig Budapesten versenyez egy ITF junior viadalon.

A mindössze tizenöt éves pécsi lány ezeken a nemzetközi versenyeken nála két-három évvel idősebbekkel is összefuthat – emiatt természetesen becsúsznak vereségek is, ám az is biztos, hogy ezekből a meccsekből, csatákból sokat tanul, s ennek köszönhetően fejlődik. A legutóbbi hasonló ITF-tornán egyesben felkerült a kvalifikációból a főtáblára, ahol aztán vereséget szenvedett, míg párosban a négy közé jutásért kapott ki társával.

– A bakui ifjúsági olimpia biztosan nagy élmény lesz, várom már – mondta lapunknak Bartha Panna, aki a pécsi Cserepka János középiskolában (korábbi TÁSI) tanul, ahol könnyen összeegyeztethető az élsport és a tanulás, minden támogatást megadnak a sportolóknak. – Nemsokára orvosi vizsgálatok következnek, lesz doppingvizsgálat is, esküt is kell tenni. A jövő héten Budapesten edzőtáborozunk a válogatottal, majd két Tennis Europe verseny következik.