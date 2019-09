Az OkosBójával ismerkedtek meg

Kedden délután a PMFC pályáján ismerkedhettek az edzők, és az U17-es csapat tagjai is az eszközzel.

Évtizedről évtizedre bizonyítja Hollandia, hogy a labdarúgó-utánpótlásnevelés egyik legnagyobb fellegváraként lehet tekinteni az országra, elég ha csak Cruijffra, van Bastenre, vagy a legújabb üstökösök egyikére, Frenkie de Jongra gondol az ember.

Nem véletlen viszont, hogy ennyi remekül képzett játékos kerül ki az Ajax vagy az Eindhoven akadémiájáról, hiszen a technológiai újításokban is mindig az élen járnak, a világ pedig igyekszik felzárkózni. Most éppen az OkosBójákkal dobták fel a képzést, amit a már említett holland sztárcsapatok mellett a Manchester United és a PSG is használ.

Kedden délután pedig a PMFC pályáján ismerkedhettek az edzők, és az U17-es csapat tagjai is az eszközzel. Többek között Vas László, az NB III.-as csapat vezetőedzője is az érdeklődők között volt, valamint Kozármislenyről, sőt, Kaposvárról is érkeztek.

A játékosok jól láthatóan élvezték az eszközzel végzett feladatokat, és a trénerek is nagy érdeklődéssel figyelték, hogyan segít a technológiai újítás a szakmai stábnak nagyobb nyomást gyakorolni a játékosokra. Így nem elképzelhetetlen, hogy a jövőben Baranya megye csapatai is használatba veszik a top klubok által használt interaktívan mozgásra reagáló és fénylő OkosBójákat, amelyek stimulálják és mérhetővé teszik a játékosok egyéni és egyben a csapat kollektív teljesítményét, fizikailag, technikailag és intelligenciailag.K. B.