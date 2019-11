Az ősz legjobbjai csapnak össze Magyarbólyban

Sok múlhat a két mesterlövész, Novák és Havasi vasárnapi formáján.

Az ősz legnagyobb rangadóját rendezik az AutóCity Volkswagen Megyei II. osztály 13. fordulójában: a listavezető, 31 pontos Magyarbóly fogadja az őt üldöző, 29 ponttal a második helyen álló Himesházát. Mivel az éllovas az előző körben, Beremenden elvesztette veretlenségét, így még komolyabb a tét, hiszen hétvégi ellenfele akár le is taszíthatja trónjáról, amelyről már szeptember eleje óta nem mozdult el. Fordított esetben viszont a magyarbólyiak visszaállíthatják a valamelyest megnyugtató, 5 pontos előnyüket. Nem szabad elmenni amellett sem, hogy a liga – egyaránt 22 gólos – mesterlövészei is szembenéznek egymással. Havasi Dániel és Novák Balázs 12 mérkőzés alatt érte el ezt a számot, az utóbbi a múlt hétvégén mesternégyessel hangolt a derbire. Akár az is döntő lehet, hogy melyikük ébred jobb formában vasárnap reggel.

A Magyarbóly szériáját elrontó – holtversenyben harmadik – Beremendre is újabb nehéz kihívás vár, az egyre jobb formába lendülő, tavalyi ezüst­érem Palotabozsokhoz látogat. Az őszi dobogós helyekért óriási csata zajlik, Sztipánovics Barnabás együttese mellett a Lánycsók és a Véménd is 25 pontot gyűjtött, de a 20 pontos, jelenleg nyolcadik Ócsárd sincs messze a harmadik pozíciótól. A hétvégén kiesési rangadót is rendeznek, a Diana SE a Sombereket fogadja. A két gárda csak a Bogádot előzi meg az idei pontvadászatban.

AutóCity Volkswagen Megyei II. osztály, 13. forduló November 10., vasárnap, 13.30

Bogád–Bicsérd, Palotabozsok–Beremend, Magyarbóly–Himesháza, Csofém Diana SE–Somberek, Véménd–Szigetvár, Közműépker Lánycsók–Töttös, Nagykozár–Hosszúhetény, Kétújfalu–Ócsárd.

Az állás: 1. Magyarbóly 31 pont, 2. Himesháza 29, 3. Közműépker Lánycsók 25 (+19), 4. Véménd 25 (+19), 5. Beremend 25 (+8), 6. Kétújfalu 23, 7. Palotabozsok 21, 8. Ócsárd 20, 9. Bicsérd 15, 10. Hosszúhetény 13 (-4), 11. Szigetvár 13 (-6), 12. Töttös 10 (-9), 13. Nagykozár 10 (-9), 14. Csofém Diana SE 7, 15. Somberek 4, 16. Bogád 2.

A góllövőlista állása: 1. Havasi Dániel (Magyarbóly), Novák Balázs (Himesháza) 22 gól, 3. Gál Tibor (Lánycsók) 15 gól.