Az ősz legnagyobb derbije vár a listavezetőre

A két csapat szereplése alapján az ősz eddigi legnagyobb rangadója következik az AutóCity Volkswagen Megyei II. osztály 8. fordulójában, hiszen a veretlen listavezető Magyarbóly a tabella harmadik helyén álló Bicsérdnél vendégeskedik.

A derbi házigazdája egészen az előző körig hibátlan mutatóval büszkélkedhetett, de Himesházán végül megszakadt nagyszerű sorozata. A bicsérdiek hiába vezettek 2-0-ra azon a találkozón, a mesternégyest jegyző Novák Balázs megállíthatatlannak bizonyult, aminek 4-3-as vereség lett a vége. Győzelmükkel az ezüstérmes pozícióba fellépő himesháziakra ismét komoly erőpróba vár, az újonc Szigetvárhoz látogatnak.

A címvédő Véménd úgy tűnik magára talált a kezdeti botladozások után, az utóbbi négy fordulóban 9 pontot gyűjtött. Bíró Ferenc együttese a papírforma alapján tovább lépkedhet felfele a tabellán, hiszen az 1 pontos Bogádnál vendégeskedik. A liga leggólerősebb gárdája a Hosszúhetény, amely eddig 26 alkalommal vette be ellenfelei hálóját, s ha Kétújfaluban is kiszakad a gólzsák, akkor egy kis szerencsével az egyik dobogós helyig is felkúszhatnak Kaprényiék.

AutóCity Volkswagen Megyei II. osztály, 8. forduló

Október 5., szombat, 15.00

Hosszúhetény–Kétújfalu, Bogád–Véménd, Ócsárd–Nagykozár

Október 6., vasárnap, 15.00

Bicsérd–Magyarbóly, Töttös–Beremend, Szigetvár–Himesháza, Somberek–Palotabozsok, Csofém Diana SE–Közműépker Lánycsók

Az állás: 1. Magyarbóly 19 pont, 2. Himesháza 16, 3. Bicsérd 15 (+9), 4. Beremend 15 (+7), 5. Hosszúhetény 13, 6. Ócsárd 11 (+4), 7. Kétújfalu 11 (0), 8. Közműépker Lánycsók 10 (+7), 9. Véménd 10 (+1), 10. Palotabozsok 9 (+1), 11. Szigetvár 9 (0), 12. Töttös 7, 13. Nagykozár 6, 14. Csofém Diana SE 4, 15. Bogád 1, 16. Somberek 0.

A góllövőlista

12 gólos: Havasi Dániel (Magyarbóly), Novák Balázs (Himesháza)

9 gólos: Kaprényi Péter (Hosszúhetény)

7 gólos: Gál Tibor (Lánycsók)