Az ötvenhez közelít Rácz, de még mindig rúgja a bőrt

Rácz Mária az 50-hez közelít, de még mindig aktív labdarúgó. Kétszer volt felnőtt válogatott, Európa-bajnoki selejtezőkön játszott. Nem tudja elképzelni az életét foci nélkül.

A termete alapján inkább nézném tornásznak vagy ritmikus gimnasztikázónak, sem mint jobbhátvédnek. Márpedig Rácz Mária (47) utóbbi, 156 centis, 54 kilós focista, ahogy meséli, sokáig nem érte el az 50 kg-os cementes zsák súlyát, ezért is aggatták rá a „Kicsi” becenevet.

Ki hinné, hogy kétszeri, egyenként több éves kihagyás után, 50 felé közelítve még aktív játékos. Most is futballozik, a Görcsöny csapatában játszik, amely a Tolna megyei bajnokságban szerepel. De egykoron felnőtt válogatott is volt, két Európa-bajnoki selejtezőn viselte a címeres mezt. Mindkettőn csereként állt be, a finnek és a norvégok elleni meccsen. Előbbi Helsinkiben 1-1-es döntetlent hozott, utóbbit Bergenben Norvégia 8-0-ra megnyerte.

– Még 1993-ban a pécsi Fortuna-BAT labdarúgójaként lettem válogatott, ami akkor nagy szó volt, mert vidékről csak nehezen lehetett bekerülni a legjobbak közé – mesélte. – Egy kicsit bánt, hogy csak kétszer hívtak be a keretbe, ám akkoriban a női foci nagyon Budapest-központú volt. Tizenöt évesen lettem igazolt futballista, előtte sokat játszottam Lámpásvölgyben, majd később Kertvárosban, a grundon az egy évvel idősebb bátyám fiú haverjaival. Többféle sportot kipróbáltam, versenyszerűen kézilabdáztam, atletizáltam, lövészetre is jártam. Csatárként kezdtem, később középpályás lettem, most jobbhátvédként számítanak rám.

Soha nem voltam gólkirály, bajnokságonként háromszor-négyszer találtam be az ellenfelek kapujába, viszont annál többször adtam gólpasszt. Ferencz Éva a példaképem, több klubban rúgtuk már együtt a bőrt, most is csapattársak vagyunk. Ő ötven felett is bámulatosan áll hozzá a focihoz. Ami pedig engem illet, még most is motivál a játék. Addig szeretném űzni, amíg látom magamban azt az erőt, hogy feltudom venni a versenyt a nálam jóval fiatalabbakkal.

Most, hogy nincsenek edzések, nincsenek mérkőzések, azért a foci nem hiányozhat az életéből. Tizenhat éves fiával, a PMFC U16-os együttesében játszó Krisztiánnal gyakorol egy családi ház udvarán. És persze már várja, hogy újra lehessen edzeni (a görcsönyieknél heti három foglalkozás volt), valamint visszatérjen a bajnokság.

– Van edzői papírom is, UEFA C-licenccel rendelkezem. Régebben volt egy hátsó gondolatom, hogy egyszer edzősködöm majd, azonban idővel rájöttem, hogy az nem az én világom. Inkább játszom, ameddig csak bírok. Nagyon szeretem ezt a játékot, ezért is tértem vissza kétszer is. 2002–2008 között hat, 2010 és 2018 között pedig két évet hagytam ki, mindkétszer családi okok miatt. Azonban nem tudtam és nem tudok ma sem foci nélkül élni. Párom, Juhász Tibor a legfőbb támogatóm, mindenben segít. Nélküle ma már nem játszanék.