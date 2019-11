Az újonc otthonában égett a PVSK-Veolia

Második vereségét is elszenvedte az idei bajnokságban a PVSK-Veolia NB I.-es férfi kosárlabdacsapata az újonc OSE Lions ellen.

Egyre jobban kijön, hogy az elmúlt hetekben több sérülés is hátráltatta a két színtéren helytálló PVSK csapatát. Az Oroszlány játékosai az egész találkozón frissebben mozogtak, így nem is csoda, hogy pillanatok alatt 6 ponttal vezettek a meccs elején. Igaz, az első tíz percben még vissza tudott jönni a meccsbe a Pécs, de utána Brozovics, és a hazaik magasemberei remekül használták ki, hogy Aiken nem lehet ott Csirke Ferenc tanítványaival. Uralta az újonc a palánk alatti területetet, ráadásul Smithék dobásai nem ültek. Úgy tűnik, Diggs sem heverte ki még teljesen a Pozsonyban elszenvedett húzódását, mivel messze volt legjobbjától. Pongó, Budimir és Csirics jó játéka pedig most nem volt elég ahhoz, hogy meccsben tartsák a pécsi gárdát, így 22 pontos, 91-69 arányú vereséget szenvedtek.

OSE Lions–PVSK-Veolia 91-69 (21-18, 24-17, 27-22, 19-12)

Férfi Kosárlabda NB I., 9. forduló. Oroszlány, Krajnyik ’’Akác’’ András Sportcsarnok.

OSE: Abell 15/9, Demeter, Rizvics 6/3, Garamvölgyi 4, Bozovics 21. Csere: Mohácsi 5/3, Hayes 16, Illés 14/12, Zsiros 10/6, Anda, Kucsora. Vezetőedző: Sebastjan Krasovec. Pécs: Pongó 14/6, Smith 5/3, Diggs 7/3, Budimir 13/6, Horti 9. Csere: Csirics 12/3, Ruják 9/6, Antóni, Bíró, Risko, Dragasevics. Vezetőedző: Csirke Ferenc.