Az utolsó körre készülődnek

A hétvégén a labdarúgó megyei II. osztályban is lezárul az ősz a 15. fordulóval. A Magyarbóly továbbra is vezeti a tabellát, de akár még a Himesháza is telelhet az első helyen. Mindketten vendégeskednek vasárnap, az előbbi a Palotabozsokhoz, az utóbbi pedig a Nagykozárhoz látogat.

A dobogó legalsó fokáért is nagy a harc, jelenleg a Véménd és a Lánycsók tanyázik holtversenyben a harmadik helyen. Bíró Ferenc tanítványai a Hosszúhetényt fogadják, míg a lánycsókiak a Beremendet látják vendégül. November 23., szombat, 13.00

Bogád–Töttös, Véménd–Hosszúhetény November 24., vasárnap, 13.00

Palotabozsok–Magyarbóly, Ócsárd–Bicsérd, Diana SE–Szigetvár, Lánycsók–Beremend, Nagykozár–Himesháza, Kétújfalu–Somberek Az állás: 1. Magyarbóly 34 pont, 2. Himesháza 32, 3. Véménd 31 (+31), 4. Lánycsók 31 (+22), 5. Ócsárd 26 (+17), 6. Beremend 26 (+6), 7. Kétújfalu 23, 8. Palotabozsok 22, 9. Bicsérd 21, 10. Szigetvár 16, 11. Hosszúhetény 14 (-5), 12. Nagykozár 14 (-7), 13. Töttös 10, 14. Somberek 7 (-24), 15. Diana SE 7 (-34), 16. Bogád (-41).