Bajnok lett a cselgáncsozó Domján Péter Győrben

Aranyéremmel ünnepelhetett a PVSK dzsúdószakosztálya a szezon zárásaként.

A Győrben rendezett kétnapos pontszerző versenyen a Diák C és Serdülő kategóriába eső harcművészek mérettethették meg magukat az ország legjobbjai között. Az Országos Bajnokságon a pécsi egyesület három versenyzője ért el helyezést. Legjobban a Diák C mezőnyben a 42 kilogrammos súlycsoportban induló Domján Péter szerepelt, ő minden kihívóját legyűrte. A serdülő fiúk között Kalmár Etele, míg a lányok között Fenyvesi Fanni is 7. helyezett lett, ezzel értékes pontokat szerezve.

– Nagyon örülök a jó eredményeknek, hiszen az idei szezonzáró eseményen is jutott szépen csillogó érem

– idézi Kersics Antal szakmai vezetőt a klub honlapja. – Nincs leállás, a biztonsági intézkedések mellett gőzerővel készülünk a decemberben 17-én Pécsett, 19-én Kaposváron esedékes övvizsgákra.

A PVSK eredményei. Diák C Országos Bajnokság: 1. helyezett: Domján Péter Boldizsár (42 kg). Serdülő Országos Bajnokság: 7. helyezett: Kalmár Etele (55 kg), Fenyvesi Fanni (+63 kg).