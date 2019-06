Bajnoki címet ünnepelhettek a PVSK fiataljai

Bajnoki címet szerzett a NB III. Dél-Nyugati csoportjában a PVSK U17-es labdarúgócsapata, amely már két fordulóval az idény vége előtt bebiztosította aranyérmét.

Az első hely megszerzése mellett a gólkirályi cím is Pécsre került, Fröhlich Csaba 38 találatával a liga legjobb mesterlövésze lett. Majoros Iván együttese a II. osztályba való feljutásért is megmérette magát, de végül az osztályváltás nem jött össze, a Dunaújváros otthon és idegenben is jobbnak bizonyult a Vasútnál.

Az ifjú tehetségeket a napokban a PVSK irodaházában rendezett díjátadón köszöntötték, ahol Toma Árpád, a PMSC volt labdarúgója akasztotta nyakukba az aranyérmeket, és adta át a bajnoknak járó kristályvázát. Az ünnepségen jelen volt és gratulált az együttesnek Czerpán István, a PVSK elnöke, valamint Ángyán Norbert, a klub labdarúgó szakosztályának a technikai vezetője is.

Az U17-es NB III. Dél-Nyugati csoportjának végeredménye: 1. PVSK 55 pont, 2. Baja 50, 3. Kozármisleny 40, 4. Bonyhád 34, 5. Szentlőrinc 30, 6. Komló 18, 7. Kaposvölgye 13, 8. Nagyatád 5.

A PVSK U17-es bajnokcsapata: Fröhlich Csaba, Király Zsolt, Győri Márk, Wagner Dávid, Mázik Levente, Stefánovics Bálint, Ivaszjuk András, Tornyos Péter, Dotozsmai Huba, Tóth Levente, Mácsodi Ferenc, Nagy Jeromos, Pál Marcell, Eklics Balázs, Orsós Ádám, Székelyhidi Gergő, Kovácsfi Krisztián, Nagy Richard, Archie Howkins, Anton Vencel, Draskóczi Martin, Frölich Csaba, Kása Benedek, Zsifkovics Dejan, Harka Szilárd, Bereczk László, Bali Benjamin, Kaufmann Dominik, Kasza Kornél. Vezetőedző: Majoros Iván.