Bajnokok Ligájában is indultak már a baranyai e-sportolók

A hazai virtuális labdarúgás legjobbjai között tartják számon a kétszeres Magyar Kupa-győztes Puskás E-sport Fifa Pro Club együttesét. A felcsúti csapat magját pécsiek alkotják, idén a BL-ben is indultak.

A világon egyre népszerűbb e-sport láz a labdarúgás berkeibe is kezdi beférkőzni magát. A fiatalabb korosztály már jól ismerheti a Fifa elnevezésű játékot, ahol egy focicsapatot menedzselve vehetjük fel a versenyt akár barátainkkal, akár ismeretlen játékosokkal a világhálón. Az utóbbi években viszont egyre nagyobb teret nyert a 11 a 11 elleni változata, amikor is posztokra leosztva a pályán lévő összes karaktert más-más ember irányítja (a kapust is), szinte tökéletesen lemásolva az igazi labdarúgást.

Maga a játék nem csak a civilek fantáziáját mozgatja meg, a Fifa szerelmesei közé tartozik többek között a Puskás Akadémia jelenlegi NB I.-es középpályása, Szakály Péter is. A volt válogatott labdarúgóval a virtuális világban ismerkedett meg a pécsi Leikauf Norbert és testvére, Tibor, és közreműködésüknek köszönhetően idén tavasszal megalakult a Puskás E-sport hivatalos csapata, hét baranyaival a soraiban.

– Jelenleg Magyarországon három osztály van, tavasszal a második vonalban kezdtük meg szereplésünket, ahonnan egyből feljutottunk, és még abban az idényben a Magyar Kupát is elhódítottuk, majd az őszi szezonban az NB I. ezüstérmesei lettünk, az MK címünket pedig megvédtük – mondta lapunknak Leikauf Norbert, a Puskás E-sport menedzsere és a válogatott csatára.

– A bajnokság és a többi sorozat is ugyanúgy működik mint az igazi labdarúgásban, azzal a különbséggel, hogy egy éven belül két szezon megy le, valamint vasárnaponként az oda- és visszavágót is lejátsszuk soros ellenfelünkkel.

A Puskás eredményeinek köszönhetően már európai porondra is kilépett: Az EL-ben a legjobb 16 közé jutottak a fiúk, ősszel pedig már BL-ben is kipróbálhatták magukat. A világon már olyan kluboknak is van e-sport gárdája, mint a Wolfsburg, a PSG vagy Manchester City. De itthon is egyre népszerűbb, hiszen az Újpest, a Honvéd, az MTK, a Debrecen és a Diósgyőr csapatai is „rúgják” már a virtuálist bőrt.

– Jelenleg van játékosunk Dániából és Romániából is, valamint most szeretnénk leigazolni egy szlovák srácot – folytatta a menedzser, – Aki a csapat tagja szeretne lenni, annak próbajátékon kell részt vennie. Valamint hét közben edzéseket is tartunk, és természetesen a taktikára is nagy hangsúlyt fektetünk.

Leikauf hozzátette, hogy ugyan még pénzt nem keresnek vele, de biztos benne, hogy pár éven belül nagyot fog szólni a dolog.

Pécsiek a válogatottban

A valósághoz hasonlóan a válogatottba is be lehet kerülni, valamint selejtezőkön keresztül ugyanúgy lehetőség van kijutni világeseményekre is. A e-sportág népszerűségét mutatja, hogy egy magyar-román Eb-selejtezőt majdnem 15 ezren tekintettek meg a világhálón. A válogatottba az idényben mutatott statisztikák alapján küldenek meghívót, jelenleg a Puskás E-sport támadója, Leikauf Norbert tagja a nemzeti tizenegynek . Viszont a felcsútiak másik pécsi csatárát, Czuppon Sándort is „kivitték” a tavalyi a vb-re.

– Hatalmas élmény volt más országok legjobbjai ellen játszani, és a rendes focitól eltérően a nagy nemzetekkel is felvehettük a harcot – emlékezett vissza Czuppon. – A vb-n többek között Franciaországot vagy Oroszországot is felülmúltuk, aztán végül a negyeddöntőben Olaszország ellen búcsúztunk.

